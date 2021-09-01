醫曝1原因「BNT給大學生很適合」　AZ加開往下打到23歲

記者黃翊婷／綜合報導

首批BNT疫苗將在1日晚間9時30分運抵台灣，預估數量為90萬劑。目前BNT接種規劃將開放給12至17歲近120萬名學生，其餘疫苗疫苗優先開放給18至22歲的年輕族群；林口長庚醫院副院長邱政洵認為，大學生的活動力強，尚未接種第一劑的大學生很適合打BNT，另外，高風險族群也別忘了趕快去打第二劑，才能獲得更完整的保護力。

▲邱政洵認為大學生很適合打BNT疫苗。（圖／ETtoday資料照）

BNT是第一支核准使用於未成年青少年的疫苗，對於即將運抵台灣的90萬劑BNT，指揮中心公布接種規劃，除了已知的12至17歲近120萬學生族群造冊接種，其餘疫苗則優先開放18至22歲年輕族群在疫苗平台上登記預約，該族群初估有80萬人符合資格。

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指揮官陳時中在8月31日的記者會中直言，「BNT實際到貨時間我不是那麼清楚，但這批貨對台灣來講意義重大，這批貨來了我會去。」他接著說明，BNT到貨量一次大概都是90幾萬，不過，詳細數字還不清楚，應該會分成兩批，這數字和先前傳出的近200萬劑相去不遠。

根據《自由時報》報導，林口長庚醫院副院長邱政洵認為，BNT開放給尚未打過第一劑的大學生很適合，因為大學生活動力強，這對自己和他人都是好事，另外，高風險族群也別忘了趕快去接種第二劑，才能獲的更完整的保護力。

▲第七輪AZ增開23至28歲民眾登記接種。（圖／指揮中心提供）

至於國內的疫苗庫存量，指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗有57萬劑，另有兩批正在檢驗封緘中，分別是26.5萬劑與最新到貨的59.5萬劑，總庫存來到143萬劑；莫德納有39.5萬劑，另有3萬劑捷克捐贈疫苗檢驗封緘中；高端疫苗則還有21.8萬劑。

除了眾所矚目的BNT之外，第七輪疫苗接種提供AZ，截至8月31日中午12時截止，總計約80.6萬人完成預約。為了讓疫苗資源有效利用，指揮中心將在9月3日上午10時至9月4日下午6時止，增加開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲（含）「即1998年12月31日（含）以前出生」的民眾，民眾收到簡訊後可以進行預約，施打時間預定為9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，疫苗接種開放對象，會視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估規劃，儘速讓所有國民接種疫苗，獲得保護力。

▼國內疫苗總到貨量達1213.13萬劑。（圖／曾梓倩製）