第二類地方官員人數膨脹惹議　王浩宇揭4縣市提報最多

記者黃翊婷／綜合報導

疫苗接種「第二類對象」27萬9744人僅330人打高端，掀起各界議論。桃園前市議員王浩宇昨日（8月31日）在臉書PO文揭露，全國16縣市提報的第二類地方官員名冊中，彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市的人數最多，占總數77.4％，而且都是藍營執政的縣市。

▲王浩宇揭露第二類地方官員人數最多的4個縣市。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

「第二類對象」被爆出只有330人接種高端，接著又有市議員提出人數膨脹問題，從6月的9萬人到7月9日的19.7萬人，再到7月12日的23萬8442人，到了8月31日竟然增加到27萬9744人。新黨台北市議員侯漢廷質疑，「為什麼將近6萬3千人沒被公布？他們是誰」、「當前高端人士為64萬8678人，第二類只有904人，比例為0.0013！對高端這麼沒有信心」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，桃園前市議員王浩宇8月31日在臉書PO文，指出全國16縣市提報的「第二類地方官員」名冊中，人數最多的前4個縣市分別為彰化縣8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人、嘉義市3842人，都是藍營執政的縣市，「光這4個縣市提報人數就高達第二類地方官員總數的77.4％」、「國民黨GG」。

▲王浩宇臉書PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

至於「第二類對象」掀起的爭議，指揮官陳時中8月31日親自說明第二類對象包含哪些行業別以及接種人數，他表示，了解大家關心基層工作者、第一線防護人員等，也知道大家主要質疑的是政府官員部分，所以目前在維持第一線防疫工作的中央官員中，施打第一劑的有1692人，已完整接種兩劑的有925人，至於維持防疫體系運作的地方政府重要官員，接種第一劑與第二劑的人數分別為2萬4793人與5886人，「這些都是有根據造冊的人員來施打」。

根據指揮中心統計，目前第二類對象中，接種最多的對象別為第一線警消海巡人員，已有8萬多人與4萬多人分別打完第一劑與第二劑，其他為執行居家檢疫或隔離對象相關服務工作者、CIQS相關人員、地方第一線防疫人員、民間救護車之緊急救護人員。