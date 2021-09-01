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2成老人拒打疫苗　台大教授曝星國3招「打2劑才能內用」

記者黃翊婷／綜合報導

首批90萬劑BNT疫苗將在1日晚間9時30分抵台，讓不少原本登記AZ、莫德納或高端的民眾跳車，改搶登記BNT。對於如何提升疫苗覆蓋率，台大醫學系教授黃韻如分享新加坡的防疫經驗並表示，新加坡目前仍有大約20％的老年族群尚未接種疫苗，所以當地政府以「完整接種兩劑才能在餐廳內用」當作誘因，同時開放其他品牌的自費疫苗、把疫苗帶進社區，希望減少民眾疑慮，提升疫苗覆蓋率。

台大醫學系教授黃韻如分享新加坡的防疫經驗。（圖／翻攝自台大醫院網站）

▲黃韻如分享新加坡的防疫經驗。（圖／翻攝自台大醫院網站）

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台大醫院昨日（8月31日）舉辦線上記者會，邀請台大醫學系教授黃韻如分享新加坡的防疫經驗。黃韻如提到，新加坡已經施打第一劑疫苗的人數達到全國83％人口，第二劑為80％，他們從去年4月就成立疫苗評估小組，有很精準的採購策略，並在去年12月開始接種，第一波對象是70歲以上的老年人，但這個族群的疫苗覆蓋率是目前最低的，只有70多％，其他年齡層都達到90多％。

黃韻如提到，新加坡現在最頭痛的就是第一波施打的族群，到現在已經8個月了，還是有人不願意或無法施打疫苗，而Delta病毒入侵後，重症、死亡都是以這個族群為主，所以當地政府改變策略，從原本請大家到疫苗施打站接種，變成把疫苗帶進社區，由義工、醫護人員乘坐疫苗社區巴士，進到社區去尋找那些尚未接種的人，還可以順勢衛教，這個方法的確有讓老人的疫苗覆蓋率稍微提升。

第二個策略則是要消除疑慮。黃韻如說，新加坡有一部分的人對mRNA疫苗有疑慮，他們也是在等其他疫苗，因此當地政府乾脆開放類似自費的選擇，所有經過WHO認證的疫苗，包括AZ、中國科興、國藥等，都可以選，算是讓有疑慮的民眾多一種選擇。

▲▼新加坡人排隊接種科興疫苗。（圖/路透）

▲新加坡民眾排隊接種疫苗。（圖／路透）

至於所謂的「綠色小勾勾」認證，黃韻如表示，新加坡從今年8月初開始以是否施打過兩劑疫苗，當成能不能在餐廳內用的標準，「想以這個當誘因，讓那些20％還沒接種疫苗的人，加速接種」，而外出用餐的規定是一桌5人，除了還沒有疫苗可打的12歲以下小孩，所有人都要有綠色小勾勾，如果是10人聚會，可以分成2人分別訂位2桌，但2桌的人不能交流、不能換座位。

最後，黃韻如認為，過去疫情大家可以軟性封城，自動待在家裡，但那是短暫的，從澳洲的例子可以看到，這樣短暫的封城到最後會讓大家感到很疲憊，所以真正的態度應該是怎麼與病毒共存，台灣民眾追求「確診+0」，可以漸漸轉向注重重症率、死亡率是多少，轉向類似面對流感的觀念和態度，前提是要有很高的疫苗覆蓋率，「台灣政府現在要做的，是趕快剛快把買的時間盡量縮短，讓疫苗覆蓋率快速上升。」

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