　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大片水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強　今2區整天易有雨

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣南方有大片水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典今天（30日）在臉書貼出衛星雲圖表示，南方水氣接近，太平洋高壓南方東風帶裡的擾動，裡面有些對流胞還滿強的，提醒注意！氣象專家吳德榮表示，周四至周日水氣增多，午後對流增強在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄭明典貼出衛星雲圖提醒。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今各地大多為多雲到晴的天氣，由於潮濕偏東風增加了迎風面的水氣，東南部地區及恆春半島易有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後桃園以南地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨、雷擊及強陣風出現的機率，建議攜帶雨具以備不時之需。

氣象局指出，氣溫方面，各地高溫炎熱約32至35度，尤其是在桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級；基隆北海岸及大台北地區偏東風較強，請多加留意。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二之前太平洋高壓勢力較強，各地大多為多雲到晴的天氣，降雨多來自午後雷陣雨，其範圍、雨勢則視環境風場、水氣及高壓強弱變化而有所不同，由於環境風場為東南風至偏東風，因此東南部及恆春半島雲量偏多，並有不定時短暫陣雨或雷雨；此外清晨至上午由於局部環流與環境風場相輻合，沿海也可能有零星降雨；溫度方面，各地仍高溫炎熱。

氣象局表示，周三至周日太平洋高壓勢力東退減弱，南海至菲律賓東方海面一帶轉為低壓帶的環境，低壓帶中易有熱帶雲簇消長，氣象局將持續觀察；這段期間風向轉偏南至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後天氣較不穩定，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，應留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣；至於高溫好發區如近山區平地、河谷、縱谷、盆地等，仍有36度以上高溫出現的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三太平洋高壓影響，除恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率以外，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫約在36、37度左右；各山區及中南部少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率。

吳德榮提醒，周四至周日太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣的發生；未降雨前，高溫仍升至35、36度，天氣悶熱。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
KID罕見同框火辣正牌女友　七夕藏驚喜「南下泡湯」寵溺互動閃
郭台銘曝BNT「3000萬劑」台灣有望！　指揮中心回應了
《刻在》又被抓包「更像2015年這首」　鄉民傻眼：抄襲你的抄
快訊／高雄深夜驚傳夫妻雙屍！妻子倒臥房間身亡　丈夫屋內輕生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學防疫指引出爐！　新生健檢可納PCR或快篩

打完高端「副作用還真不少」！他列4點譏諷這群人：該學偷打AZ

大片水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強　今2區整天易有雨

醫號召檢舉朱學恒「塔綠班」恐怖主義！　他卻反被臉書禁言3天

客人指定送進房　外送員開門驚見震撼一幕：虛弱到碗蓋都打不開

終於等到BNT！他預約一查「已打過第一劑」　嚇傻：靈異事件？

鄧佳華苦追1年狂告白！神秘女「宜軒」PO美照回應了

好市多退貨「買原價退特價」！他簽收傻眼：少200欸　賣場回應了

快訊／郭董曝BNT「3000萬劑」台灣有望！　指揮中心回應了

嘉義文化路夜市人潮爆滿！一張照驚呆網　在地人曝：都沒掃實聯制

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

爸見到蟑螂...拿出瓦斯噴槍伺候 蟑螂慘遭炙燒！網笑翻：炭炙螂

Gino勁宥受害者+1！張家瑋怒爆「被襲吻」　脖子曾說「海水退就知道誰沒穿褲子」

大學防疫指引出爐！　新生健檢可納PCR或快篩

打完高端「副作用還真不少」！他列4點譏諷這群人：該學偷打AZ

大片水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強　今2區整天易有雨

醫號召檢舉朱學恒「塔綠班」恐怖主義！　他卻反被臉書禁言3天

客人指定送進房　外送員開門驚見震撼一幕：虛弱到碗蓋都打不開

終於等到BNT！他預約一查「已打過第一劑」　嚇傻：靈異事件？

鄧佳華苦追1年狂告白！神秘女「宜軒」PO美照回應了

好市多退貨「買原價退特價」！他簽收傻眼：少200欸　賣場回應了

快訊／郭董曝BNT「3000萬劑」台灣有望！　指揮中心回應了

嘉義文化路夜市人潮爆滿！一張照驚呆網　在地人曝：都沒掃實聯制

大學防疫指引出爐！　新生健檢可納PCR或快篩

陌生人離奇慘死家中　檢鎖定議長是凶嫌！還他清白關鍵曝

長髮必學3款馬尾變化　可愛丸子、度假感扭結替造型加分

博恩「私密處翻膜過程曝」1：1真人觸感飛機杯！　卻遭控企劃鬧雙包

唐綺陽運勢／牡羊「有機會遇到天菜」天秤兩情相悅！射手有正財運

只有中國國藥疫苗！　阿聯酋下令「追打第三劑」：其他廠牌不用

打完高端「副作用還真不少」！他列4點譏諷這群人：該學偷打AZ

8科技大咖每月「讀書會」　賴清德官邸祕密曝光

偷拍女同事洗澡稱「當她家人」　人夫博士再掰愛台灣結局慘

土豪爸病榻上「點頭」拍影片立遺囑　4千萬想全給長子被判無效

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

郭董曝BNT「3000萬劑」台有望！指揮中心回應

客指定送進房　他開門見震撼一幕

好市多買鍵盤「卻見隱藏版符號」！萬人求買

好市多退貨「買原價退特價」！他簽收傻眼

水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！　作者高EQ回應了

台中83年蜜豆冰店歇業　店家：茫然無助

他預約BNT　一查「已打過第一劑」嚇傻

三峽男胃鏡前PCR　揪出全家10人確診

嘉義文化路夜市爆滿　照片驚呆網

小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩吃東西：情況不妙

老婆是空手道冠軍！他怕爆點餐遭打槍

今增13例本土！新北11例最多

更多熱門

相關新聞

午後雷雨擴大時間曝　防劇烈天氣

午後雷雨擴大時間曝　防劇烈天氣

氣象專家吳德榮提醒，周一至周三各山區、少部分鄰近平地午後局部雷陣雨的機率略增；周四至周六水氣增多，午後對流增強在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

熱到爆！週末「高壓增強西伸」飆到37℃　下週水氣增多

熱到爆！週末「高壓增強西伸」飆到37℃　下週水氣增多

太平洋高壓持續發威　飆破37度！全台酷熱到下週三

太平洋高壓持續發威　飆破37度！全台酷熱到下週三

今起進入「8月最熱期」　高壓發威飆破37℃

今起進入「8月最熱期」　高壓發威飆破37℃

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

正妹沙灘掏姊夫解決！20秒高潮被逮傻眼

李㼈悲送父親最後一程　告別式大批黑衣兄弟相送

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

返台確診者曾去三創、光華、家樂福

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

高雄驚傳雙屍案！妻倒臥房間、夫輕生

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面