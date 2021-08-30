大片水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強　今2區整天易有雨

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣南方有大片水氣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典今天（30日）在臉書貼出衛星雲圖表示，南方水氣接近，太平洋高壓南方東風帶裡的擾動，裡面有些對流胞還滿強的，提醒注意！氣象專家吳德榮表示，周四至周日水氣增多，午後對流增強在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

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▲▼鄭明典貼出衛星雲圖提醒。（圖／氣象局）

氣象局說，今各地大多為多雲到晴的天氣，由於潮濕偏東風增加了迎風面的水氣，東南部地區及恆春半島易有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後桃園以南地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨、雷擊及強陣風出現的機率，建議攜帶雨具以備不時之需。

氣象局指出，氣溫方面，各地高溫炎熱約32至35度，尤其是在桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級；基隆北海岸及大台北地區偏東風較強，請多加留意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周二之前太平洋高壓勢力較強，各地大多為多雲到晴的天氣，降雨多來自午後雷陣雨，其範圍、雨勢則視環境風場、水氣及高壓強弱變化而有所不同，由於環境風場為東南風至偏東風，因此東南部及恆春半島雲量偏多，並有不定時短暫陣雨或雷雨；此外清晨至上午由於局部環流與環境風場相輻合，沿海也可能有零星降雨；溫度方面，各地仍高溫炎熱。

氣象局表示，周三至周日太平洋高壓勢力東退減弱，南海至菲律賓東方海面一帶轉為低壓帶的環境，低壓帶中易有熱帶雲簇消長，氣象局將持續觀察；這段期間風向轉偏南至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後天氣較不穩定，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，應留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣；至於高溫好發區如近山區平地、河谷、縱谷、盆地等，仍有36度以上高溫出現的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三太平洋高壓影響，除恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率以外，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫約在36、37度左右；各山區及中南部少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率。



吳德榮提醒，周四至周日太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣的發生；未降雨前，高溫仍升至35、36度，天氣悶熱。