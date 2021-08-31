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2縣市大雨！開學日午後雷雨擴大　防劇烈天氣時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今南方水氣仍多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

9/1開學日午後雷雨擴大！中央氣象局今天（31日）清晨對屏東縣、台東縣發布大雨特報，南方雲系影響，今恆春半島及台東地區（含蘭嶼、綠島）有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局預報員陳伊秀表示，周三之後午後雷陣雨範圍稍微廣一點，並有局部大雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，周四至下周一午後需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今南邊水氣有比較多，花蓮、台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，高雄山區和宜蘭也有局部降雨，其他地區為多雲到晴，留意山區有午後雷陣雨，而桃園以南近山區平地也有午後雷陣雨。

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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周三之後太平洋高壓有稍稍往北抬，午後雷陣雨範圍稍微廣一點，並有局部大雨發生機率；而屆時漸漸有低壓帶形成，裡面會有一些擾動，至於是否會發展還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天至周三太平洋高壓邊緣影響，除恆春半島及花東因東南風帶來水氣，偶有局部短暫陣雨的機率以外，北台灣晴朗炎熱，應注意防曬，高溫仍在36、37度左右，中南部多雲時晴，各山區及少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率。

吳德榮表示，周四至下周一太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣的發生；未降雨前，高溫仍升至35、36度，天氣悶熱。

▼近期仍是要注意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

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