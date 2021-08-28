獨／最美區間車上線一個月驚傳「ATP故障」　台鐵證實了

▲台鐵EMU900型電聯車ATP故障。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵花費253億購入EMU900型通勤電聯車，亮眼的外型又被譽為最美區間車，第二批EMU903及904二編組於7月中旬投入新竹-基隆-瑞芳間營運。今有網友爆料指出，上線僅一個月的EMU900就發生ATP故障。台鐵局機務處證實，確實有ATP故障情形。

網友在臉書社團台鐵家族中爆料指出，EMU900上線運轉載客不到一個月就發生ATP（列車自動保護系統）故障。

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台鐵局證實，EMU900今日發生ATP故障、重啟後也無效的狀況，目前仍待車輛送回段，由廠商技術人員進一步分析，到底是車載系統還是地上系統有問題。由於目前列車還在保固期內，行駛過程中有相關缺失都會嚴格檢視，台鐵局將與獨立驗證公司德國萊茵及車輛原廠公司共同調查，若有任何缺失都會要求原廠確實完成改善。

ATP為列車超速時自動駛列車煞車的系統，2018年台鐵發生普悠瑪翻車事故，事後被發現事故列車ATP故障，引發軒然大波。

台鐵局表示，EMU900型通勤電聯車已於去(109)年交車2列共20輛，今(110)年預定交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車。