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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長噴爆國民黨：當初把郭台銘罵得像「狗兒子」　現在全都蹭起來

▲▼館長在直播中，噴爆國民黨狂蹭郭董的行為。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長在直播中，噴爆國民黨狂蹭郭台銘的行為。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰） 

記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘協助台灣交涉德國BNT疫苗，預計不久之後首批就會送抵台灣。對此館長陳之漢卻觀察到，國民黨的政治人物在當初總統初選的時候，把郭台銘罵得跟「狗兒子」一樣，現在隨著疫苗即將到貨，卻又全都蹭郭董蹭起來，讓他覺得十分感慨。

館長在直播中表示，當初郭台銘參與國民黨總統初選的時候，國民黨許多支持者把郭董說得一無是處，簡直跟「狗兒子」一樣，例如「權貴政治」、「比不過一碗滷肉飯」、「有錢了不起啊」、「有錢就要來初選啊」，罵得郭台銘最後氣得退黨。

館長接著說，現在國民黨又一副郭董是他們的爸爸的樣子，好像郭董就是國民黨員一樣，一直拿郭董在戳國民黨，的確郭董的行動給民進黨一計當頭棒喝，現在看起來真的「死不要臉」。

▲▼館長在直播中，噴爆國民黨狂蹭郭董的行為。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長直接點名江啟臣等國民黨政治人物，留言蹭郭台銘。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長隨後在直播中，瀏覽郭台銘的粉絲專頁表示，「你看你看，我們啟臣兄就蹭下去啦，絲毫不客氣的啊！」國民黨所有該到的都到了啊！徐巧芯、洪孟楷等人都到了，「當年很多人可是把郭台銘說得跟狗兒子一樣啊」、「這真他X好笑，這真的很噁心啊」。

館長最後質疑，為什麼（國民黨）要蹭人家？當初把人家罵得一無是處，害郭董無法代表國民黨參選總統，還一大堆政治人物跟郭董借錢，搞得郭董跟他見面時還大吐苦水，郭董現在做他自己的慈善事業，國民黨蹭什麼蹭？

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