「剛出獄的藍營縣長哥哥也是二類」　他酸：國民黨罵的特權是這個？

▲BNT疫苗。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

200萬劑BNT疫苗將抵台，除保留120萬劑給學生施打，剩下將開放給1至10類對象。對此，藍營批評2類人數無限膨脹、是特權疫苗，台北市長柯文哲也說這樣怪怪的，民進黨立委王定宇則回應，第二類很多是軍、警、消、海巡、地方一線清消人員，「國民黨議員、柯市長要罵的是這個？」

王定宇30日在臉書發文指出，第2類是指中央及地方政府防疫人員（含機場CIQS人員），這裡面中央政府與防疫相關官員僅1712人，其他還有軍、警、消、海巡，地方第一線接觸隔離人士或清消人員，「國民黨議員和柯市長要罵的是這些嗎？該罵嗎？」

對於藍營酸2類人數不斷膨脹、是特權疫苗，然而，2類跟防疫有關的衛生、民政、社會、警消系統，幾乎每個月都會補新人，王定宇指出，藍營執政的縣市中，有一個光第2類第1項就報了8000人，有的還把剛出獄的縣長哥哥也列入第2類，「國民黨議員、柯文哲要罵的是這個嗎？」

據指揮中心說明，施打疫苗的第2類中央及地方政府防疫人員中，中央官員佔1712位、警察人員約5萬人、海巡1.5萬人、國軍1.1萬人，地方居家檢疫接觸者、環境清消人員2.6萬人、地方縣市官員2.7萬人、地方衛生單位第一線3300人，而2類中跟防疫有關的衛生、民政、社會、警消系統，幾乎每個月都會補新人。

▼疫苗施打第二類人員。（圖／翻攝王定宇臉書）

