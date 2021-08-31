桃園住宅補貼申辦破新高逾2萬件　市府：向中央持續爭取全額滿足

▲桃園住宅補貼申辦破新高逾2萬件。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市住宅發展處31日表示，110年度住宅補貼開辦時間為8月2日起31日止，截至8月30日，租金補貼申辦踴躍，申請件數突破新高共計21,787件，最快將於2022年1月底核撥；另購屋貸款利息補貼申請量達2,422件、修繕住宅貸款利息補貼申請共計376件，將與中央持續爭取全額滿足。

住宅發展處指出，租金補貼自2020年度起採分級補貼制，每月最高可領取5.000元租金補貼，共分3個級別，第一級(家庭成員2人以上且成員具有低收入戶者、家庭成員3人以上且成員具中低收入戶者)每戶新臺幣(以下同)5,000元/月、第二級(非屬第一級及第三級者)每戶4,000元/月、第三級(家庭成員1人且未滿40歲未具經濟弱勢者)每戶2,400元/月，各補助12個月。

「自購住宅貸款利息補貼」貸款最高額度新臺幣210萬元，貸款年限最高20年；「修繕住宅貸款利息補貼」貸款最高額度為新臺幣80萬元，貸款年限最高15年。本市計畫戶數分別為682戶及287戶，但依以往經驗，只要符合資格均可獲得補貼。凡符合資格者最快將可於2022年1月底核撥租金補貼，如收到住宅發展處合格公文後，民眾如有租賃契約到期或者搬家事實，均需要於3個月內補正，以免資格遭取消影響自身權益。

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