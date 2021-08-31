中壢冰淇淋阿北強迫買單　不說價格直接裝好「1支100元」

▲桃園市中壢區最近出現疑似冰淇淋惡徒，市議員黃敬平接獲陳情指稱，這名賣冰淇淋男子沿街兜售冰淇淋，卻不說價格，裝好了才說1支100元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

炎熱夏季，冰淇淋是消暑聖品，桃園市議員黃敬平最近接獲市民陳情，1名男子在中壢地區沿街兜售冰淇淋，卻不說價格直接裝好，然後獅子大開口1支100元，甚至3支300元，目前已有多人受騙上當，網路更有多名網友上網提醒；中壢警分局指出，已受理受害民眾報案，已掌握特定對象將傳喚到案說明。

市議員黃敬平指出，中壢地區出現冰淇淋惡徒，強賣冰淇淋並強索財物，有網友上網貼文後發現有許多人受害，希望公部門能以公權力遏阻，避免再有更多人受害。

▲桃園市中壢區最近出現疑似冰淇淋惡徒，網友在臉書上留言，提醒大眾注意這名惡徒。（圖／翻攝自臉書）

網友徐小姐說，販售冰淇淋的男子騎機車，路邊沿街兜售冰淇淋，因天氣炎熱，基於同情之意，上前欲購買3支冰淇淋，並詢問販售價格，男子充耳不聞也不告知售價，逕自挖起冰淇淋，待冰淇淋交到手上時，竟獅子大開口說1支1百元，3支300元，讓她當場傻，事後上網發現當地有許多受害人，且均為同一名販售冰淇淋男子。

網友朱小姐也說，她在中壢區新生路遇到這位販售冰淇淋男子，也是詢問價格皆未獲回應，直到冰淇淋拿到手中才被告知1杯200元。這篇貼文已有多位網友表明在中壢地區常見到冰淇淋惡徒，希望提醒網友廣為周知。

▲桃園市中壢區最近出現疑似冰淇淋惡徒，市議員黃敬平指稱，賣冰淇淋男子沿街兜售冰淇淋，卻不說價格，懷疑變相向民眾詐財，機車根本沒有標示清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃敬平認為，民眾會向冰淇淋業者詢問多半是為了小孩或出於同情心，希望能夠協助弱勢，未料販售冰淇淋男子竟濫用民眾愛心，獅子大開口坐地起價，民眾詢問價格卻閃爍其詞，機車外觀也無明顯標示販售價格，已違反誠實信用原則，且刨挖冰淇淋並未將口罩戴好，有衛生疑慮，冰淇淋惡徒已造成公眾秩序混亂。

執業律師朱光仁強調，有些受害人可能認為給付1、200元後摸摸鼻子算了，但受害案件數量一多，金額就很可觀，而強賣、強索財物行為雖不至於違反刑事法律，但已構成社會秩序維護法第68條1項3款之規定，可處3日以下拘役或1萬2000元以下罰鍰。

中壢警分局指出，目前已有被害人報案，警方已經掌握特定對象，並根據被害人指證這名對象特徵等證據，近期內將傳喚到案說明。

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