美1.4億懸賞陸籍毒販情資　汪文斌：鄭重要求美方停止緝捕行為

▲含芬太尼成分的藥物。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院祭出500萬美元（約新台幣1億4000萬元）懸賞，鼓勵提供有助於將一名陸籍毒販逮捕歸案的情資。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，該案經中美雙方聯合調查，所涉品種（芬太尼）當時在中國並未列管，屬普通化學品，美方時隔三年又懸賞緝捕相關中國公民，將嚴重破壞中美禁毒合作基礎，「由此帶來的後果應由美方承擔。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，這起案件是由中美雙方2016年以來聯合偵辦的案件，中方根據美方通報的有限線索開展了大量工作，確認了相關中國公民的身份，並向美方通報了相關信息，經中美雙方聯合調查，此案所涉品種當時在中國並未列管，屬於普通化學品，「中方曾多次要求美方提供相關中國公民涉嫌違反中國法律的證據，但美方迄今仍未提供。」

汪文斌表示，中方認為認定跨國販毒必須重事實、重證據，「美方在明知懸賞通緝難以實現的情況下，時隔三年又懸賞緝捕相關中國公民，這將嚴重破壞中美禁毒合作的基礎，為下一步雙方合作製造障礙，由此帶來的後果應由美方承擔。中方鄭重要求美方停止懸賞緝捕行為。」

▲大陸於2019年將列管含芬太尼成分產品。（圖／CFP）

汪文斌提到，中方高度重視中美禁毒合作，特別是關注美阿片（罌粟提取物）濫用危機。2019年5月1日，在本國芬太尼問題並不突出的情況下，中方本著人道主義的立場，在全球範圍內率先宣佈正式整類列管芬太尼物質，積極幫助美方應對阿片濫用危機。

汪文斌強調，美方已通過多種渠道向中方表示感謝，認為禁毒合作是中美執法合作的重點和亮點，中方敦促美方尊重事實真相，立即撤銷公開懸賞通緝相關中國公民的行動，停止抹黑攻擊中方的行為，為雙方執法合作營造良好氛圍。