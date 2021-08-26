海地強震死傷嚴重　外交部攜民間機構捐18噸物資賑災

▲（由左至右）外交部常務次長俞大㵢、紅十字會會長王清峰、海地駐台灣大使館維克多漢公使、佛教慈濟事業基金會副執行長熊士民、外交部拉美司司長謝妙宏、DHL國際快遞台灣總經理黃湧君於海地震災物資啟運現場合影。（圖／外交部提供）

記者黃巈禾／台北報導

台灣友邦海地14日發生規模7.2淺層強震，死傷相當慘重。外交部與紅十字會、慈濟合作，26日將民間機構募集的18噸相關救災物資集結，空運到海地，並由我國駐海地大使館協助及海地政府見證下，由海地慈濟志工發送給受災民眾。

外交部表示，救災物資由紅十字會及慈濟慈善事業基金會主動募集捐贈，共有帳篷、福慧床、塑膠帆布、睡袋、涼被、口罩、手套、個人衛生用品、乾糧等約18公噸物資，並由外交部居間協調運送，以便儘速送到海地災民手中，表達我國人民與海地人民休戚與共的情誼。

外交部指出，海地是我國在加勒比海的重要友邦，兩國邦誼密切友好，面對友邦遭逢嚴重天然災害，我國政府及民眾也感同身受，此次外交部結合民間慈善力量，發揮人道互助精神，協助海地人民度過難關，並期盼海地社會及人民早日重建家園，恢復正常生活。

▼（由左至右）海地駐台灣大使館維克多漢公使、紅十字會會長王清峰、佛教慈濟事業基金會副執行長熊士民、外交部常務次長俞大㵢、DHL國際快遞台灣總經理黃湧君、外交部拉美司司長謝妙宏，見證物資上貨運車運送。（圖／外交部提供）