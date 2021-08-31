國產疫苗援外掀爭議　民進黨立委批外交部：沒事先建立機制惹垢病

▲民進黨立委邱志偉、許智傑召開「台灣援外60年，願景陳舊要改變；Taiwan is helping, and Taiwan can help more」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委邱志偉30日表示，近期國產疫苗捐助友邦之爭議，讓民眾質疑援外政策的必要性，其實都源於外交部沒有事先確立國產疫苗援外機制，並要求政府強化我國援外機制。對此，外交部國經司司長蔡允中回應，外交部正在草擬新版的援外白皮書，也會結合專家的意見充實內容。

民進黨立委邱志偉、許智傑31日上午召開「台灣援外60年，願景陳舊要改變，Taiwan is helping, and Taiwan can help more」記者會，呼籲外交部依據我國目前援外指導方針，制定新版援外政策白皮書，並由行政院建立援外政策協調專責單位，強化跨部會援外機制量能。

邱志偉表示，近期國產疫苗捐助友邦之爭議，讓民眾質疑援外政策的必要性，其實都源於外交部沒有事先確立國產疫苗援外機制，包含援外決策流程為何及援外相關預算透明性不足，因而引起不必要之詬病。

邱志偉說明，我國的援外白皮書，是在2009年前總統馬英九執政時期制定，然而現今總統蔡英文政府主張的援外精神，為秉持「踏實外交，互惠互助」，並配合「聯合國永續發展目標」（SDGs）之國際趨勢，已經與過去的馬政府不同，援外白皮書已不合時宜。

邱志偉建議，外交部應盡速根據援外原則及政策主軸，重新制定新版援外政策白皮書，另外也應建立短中長期援外目標與具體執行策略，仿效美日韓援外作法針對「個別國家」提出開發協力重點，並且由行政院成立援外政策協調專責平台，以利提升資源統籌及工作分配之效能。

邱志偉也說，公私協力機制的建置應更完善，政府應積極媒合非政府組織、企業及金融單位參與援外工作，建立民間貢獻援外工作之機制，未來也應拓展多邊援助模式，尤其以推動台美日援外合作機制為優先，透過三國合作加強援外量能，並同時提升新南向之政策成效。



許智傑則以去年的「口罩外交」為例，指出台灣在疫情爆發、全球陷入口罩荒之際，持續提供口罩、防疫物資給疫情嚴重國家，成功提升台灣的國際能見度，讓世界看見「Taiwan can help」，這就是援外工作的成果與意義之所在，也是作為國際社會的一員，所應盡的國際責任。



許智傑也提及，我國過去60幾年援外工作所累積的友台聲量，並且近一年多以來因口罩外交及防疫成績，累積出亮眼的國際能見度，都讓許多國家公開呼籲應讓台灣參與國際組織、國際社會，聯合國大會即將在9月中開議，期待這些聲音能成為未來加入聯合國堅實的基礎。



對此，蔡允中回應，外交部正在草擬新版的援外白皮書，一方面內部要討論，另一方面也要結合專家的意見，並且在短時間內充實內容，而新版的援外白皮書在很多方向、思維與作法上，都會與原版的有所不同。

蔡允中強調，新版白皮書會充分揭露整個援外政策，包括國際合作的政策、目標及做法，相關資訊也會再度補強，雖然外交部、國合會的網站都已經可以查到計畫內容與預算項目，但是考量民眾使用的便利性，外交部會讓所有資訊更充分、容易地讓外界取得。