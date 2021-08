國產疫苗援外掀爭議　民進黨立委批外交部：沒事先建立機制惹垢病

▲民進黨立委邱志偉、許智傑召開「台灣援外60年,願景陳舊要改變;Taiwan is helping, and Taiwan can help more」記者會。(圖/記者屠惠剛攝)



記者林銘翰/台北報導

民進黨立委邱志偉30日表示,近期國產疫苗捐助友邦之爭議,讓民眾質疑援外政策的必要性,其實都源於外交部沒有事先確立國產疫苗援外機制,並要求政府強化我國援外機制。對此,外交部國經司司長蔡允中回應,外交部正在草擬新版的援外白皮書,也會結合專家的意見充實內容。

民進黨立委邱志偉、許智傑31日上午召開「台灣援外60年,願景陳舊要改變,Taiwan is helping, and Taiwan can help more」記者會,呼籲外交部依據我國目前援外指導方針,制定新版援外政策白皮書,並由行政院建立援外政策協調專責單位,強化跨部會援外機制量能。

邱志偉表示,近期國產疫苗捐助友邦之爭議,讓民眾質疑援外政策的必要性,其實都源於外交部沒有事先確立國產疫苗援外機制,包含援外決策流程為何及援外相關預算透明性不足,因而引起不必要之詬病。

邱志偉說明,我國的援外白皮書,是在2009年前總統馬英九執政時期制定,然而現今總統蔡英文政府主張的援外精神,為秉持「踏實外交,互惠互助」,並配合「聯合國永續發展目標」(SDGs)之國際趨勢,已經與過去的馬政府不同,援外白皮書已不合時宜。

邱志偉建議,外交部應盡速根據援外原則及政策主軸,重新制定新版援外政策白皮書,另外也應建立短中長期援外目標與具體執行策略,仿效美日韓援外作法針對「個別國家」提出開發協力重點,並且由行政院成立援外政策協調專責平台,以利提升資源統籌及工作分配之效能。

邱志偉也說,公私協力機制的建置應更完善,政府應積極媒合非政府組織、企業及金融單位參與援外工作,建立民間貢獻援外工作之機制,未來也應拓展多邊援助模式,尤其以推動台美日援外合作機制為優先,透過三國合作加強援外量能,並同時提升新南向之政策成效。



許智傑則以去年的「口罩外交」為例,指出台灣在疫情爆發、全球陷入口罩荒之際,持續提供口罩、防疫物資給疫情嚴重國家,成功提升台灣的國際能見度,讓世界看見「Taiwan can help」,這就是援外工作的成果與意義之所在,也是作為國際社會的一員,所應盡的國際責任。



許智傑也提及,我國過去60幾年援外工作所累積的友台聲量,並且近一年多以來因口罩外交及防疫成績,累積出亮眼的國際能見度,都讓許多國家公開呼籲應讓台灣參與國際組織、國際社會,聯合國大會即將在9月中開議,期待這些聲音能成為未來加入聯合國堅實的基礎。



對此,蔡允中回應,外交部正在草擬新版的援外白皮書,一方面內部要討論,另一方面也要結合專家的意見,並且在短時間內充實內容,而新版的援外白皮書在很多方向、思維與作法上,都會與原版的有所不同。

蔡允中強調,新版白皮書會充分揭露整個援外政策,包括國際合作的政策、目標及做法,相關資訊也會再度補強,雖然外交部、國合會的網站都已經可以查到計畫內容與預算項目,但是考量民眾使用的便利性,外交部會讓所有資訊更充分、容易地讓外界取得。