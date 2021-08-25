粉絲超過10萬…19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮！警不禁多看一眼

▲花花身材火辣，時不時會PO養眼照。（圖／翻攝自花花IG）

記者陳雕文／綜合報導

台北一名年僅19歲且擁有F罩杯的超火辣女子，為愛跑到台中跟男友同住，但兩人為錢變成毒販！警方得到線報，於24日下午進行埋伏，見情侶倆拿出毒咖啡包準備交易之際，員警一擁而上將兩人逮捕。據了解，女子因外型出眾，在網路上小有名氣，抖音上有近10萬個粉絲，IG也有1.1萬人追蹤。

▲外表光鮮亮麗的花花，陪男友販毒被抓。（圖／翻攝自花花IG）

據了解，女子（化名花花）原本住在台北內湖，為了跟男友同居，前年跑到台中，兩人在網路上賣精品，為了賺錢連毒咖啡包都賣，警方當場查扣數十包毒咖啡包，起初花花還辯稱，只是要陪男友，不知道是進行何種交易，企圖推卸責任。

但警方檢驗手機對話，發現花花曾傳訊息給男友說，「再幫我從陽台扔10包（毒咖啡包）下來」等語，發現她不只知道男友販毒，自己還是危害社會健康的幫凶，將她移送法辦。

▲花花擁有F罩杯的傲人上圍與逆天長腿，沒想到因為販毒被抓。（圖／翻攝自花花IG）

承辦警方表示，到場逮捕時發現花花，外型很像模特兒，真的會讓人多看一眼，沒想到外表光鮮亮麗也在販毒，但她年紀還很輕，希望能早日回頭走正途。

花花身高近170公分，擁有F乳罩杯跟逆天長腿，前凸後翹臉蛋美麗，彷彿漫畫《航海王》的「娜美」，她時不時在抖音「TikTok」放上扭腰擺臀＋秀美胸的短影音，粉絲數近10萬人，其IG也有1.1萬人追蹤。

▼花花外型出眾，警方忍不住多看了一眼，也為她走錯路感到惋惜。（圖／翻攝自花花IG）