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「榮譽殺人」恐怖畫面曝！她拒嫁堂哥遭當街砍死　3家人亂刀凌虐

▲▼Nourzan Al-Shammari拒絕嫁給堂兄，路邊被3男刺死。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 阿爾-夏瑪瑞遭到親兄弟和堂兄弟亂刀殺害。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克日前發生一起驚悚案件，一名年輕女子下班路上突遭3名男子包圍，大街上被亂刀砍死。調查發現，3名歹徒竟是女子家屬，因為她不願接受家人安排，嫁給自己的堂哥，便在光天化日之下被「榮譽殺人」，案發後她倒地虛弱掙扎的畫面在網路上瘋傳，震驚社會。

《鏡報》30日報導，這起事件發生於巴格達市中心，在糕點店工作的30歲女子阿爾-夏瑪瑞（Nourzan Al-Shammari）下班回家途中，突然出現3名戴著頭巾且手持刀械的男子，大庭廣眾之下將她殺害。

巴格達反犯罪部門公開的影片中可見，阿爾-夏瑪瑞跑了幾步後當場癱倒在地，持續掙扎至少40秒，最終不幸傷重身亡，卻沒有路人上前幫忙，畫面在社群媒體上引起廣大關注。

伊拉克內政部發言人曼恩（Saad Maan）聲明指出，接獲阿爾-夏瑪瑞死亡的消息後，第一時間便由專家及調查人員組成特別小組，以追查兇手，初步結果顯示，共有3名嫌犯持尖銳物體犯案。

事發3天後，伊拉克警方28日宣布，兇手以破紀錄的速度落網，已逮捕阿爾-夏瑪瑞一名兄弟，另二名嫌犯則是她的堂兄弟，目前仍在逃逸。她的兄弟已經承認罪行，並稱這是「家務事」。

根據當地Alsumaria News，阿爾-夏瑪瑞13歲時便在家人強迫之下，與第一任丈夫結婚。二人離婚後，她的叔叔企圖強迫阿爾-夏瑪瑞與自己的兒子再婚，但阿爾-夏瑪瑞不願意，因此多次遭受威脅。親戚透露，她不久前才發文寫道，覺得很沒有安全感。

這起事件掀起伊拉克民眾怒火，許多網友在社群媒體上發文時附上阿爾-夏瑪瑞名字的標籤，抗議針對女性的暴力行為。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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