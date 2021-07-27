少女被家人亂杖打死！只因「想穿牛仔褲」　媽目睹她公然吊屍橋上

▲許多女性喜歡穿牛仔褲，方便活動又能展現身材曲線，但卻有少女因為想穿牛仔褲而慘死家人之手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

印度又發生女性遭到家庭成員毆打致死的案件，北方邦一名17歲少女妮哈（Neha Paswan）比起傳統服飾，更喜歡穿現代服裝，在進行一整天宗教齋戒後，妮哈晚間換上牛仔褲進行儀式，卻遭祖父與叔叔聯手持棍毆打，還被棄屍橋上。

根據英國BBC報導，妮哈的母親莎坤塔拉（Shakuntala Devi Paswan）受訪表示，一家人住在偏遠的德奧里亞縣（Deoria）一處小村莊，17歲的女兒妮哈一直都喜歡穿現代服裝，夢想是成為一名警察，但現在卻永遠不可能實現了，因為上周妮哈在進行一整天傳統齋戒之後，晚間更換為牛仔褲與上衣，立刻遭祖父母反對她的穿著，當時妮哈反駁，牛仔褲就是用來穿的，她堅持這樣穿。

莎坤塔拉說，爭執升級成了暴力，妮哈被祖父與叔叔用棍棒毆打到昏迷不醒，她的公婆叫來一輛三輪車，說要帶妮哈去醫院治療，「他們不讓我陪伴同行，所以我通知親戚，他們去地區醫院找她，但都沒找到。」莎坤塔拉表示，隔日一早，她與親戚就聽說有個女孩的屍體被吊在當地一條橋上，眾人前去查看，才發現那就是妮哈的遺體。

印度警方已經針對妮哈的祖父母、叔叔、嬸嬸、堂兄弟姊妹與三輪車司機在內等10人提出謀殺與滅證的指控，高級警官特瑞帕提（Shriyash Tripathi）表示，祖父母、叔叔與司機等4人已經逮捕歸案，正在接受審問，警方正在搜索其餘被告。妮哈的父親帕斯萬（Amarnath Paswan）在旁遮普省的盧迪亞納市（Ludhiana）擔任日領工資的建築工人，目前已經回家處理女兒後事。

帕斯萬說，他為了送妮哈等幾名子女上學，一直在努力工作。莎坤塔拉則聲稱，公婆一直對妮哈施加壓力，除了經常斥責她穿印度傳統服裝以外的任何衣服之外，還讓她離開當地學校。在家人提供給BBC閱覽的2張生活照中，其中一張妮哈穿著長裙，另一張則是穿著牛仔褲與夾克。社運人士說，在印度父權社會中，家庭對女性的暴力根深蒂固，且經常受到長者的制裁。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

夏日必備！Panasonic經典節能遙控風扇