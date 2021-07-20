巴格達遭IS自殺炸彈客攻擊　35人死亡近半數是婦孺

▲瓦海拉特（Wahailat）市場，於19日時發生自殺炸彈客攻擊，許多商店因爆炸而燒毀。（圖／路透社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

位在伊拉克巴格達的瓦海拉特（Wahailat）市場，於19日時發生自殺炸彈客攻擊，由於正逢開齋節前夕，出外人數眾多，造成35人死亡、60多人受傷，伊斯蘭國（IS）事後在Telegram坦承犯案，總統薩利赫（Barham Saleh）譴責，這是令人髮指的罪行。

綜合外媒報導，此事件發生在巴格達東部薩德市（Sadr City）的瓦海拉特市場，目前有35人死亡，60多人受傷，死者中有8名婦女和7名兒童，由於許多傷者情況危急，死亡人數可能會上升，許多商店也因爆炸而燒毀。伊拉克內政部表示，炸彈客所使用的，是當地製造的簡易爆炸裝置。

▲巴格達群眾替罹難者默哀、祈福。（圖／路透社）

伊斯蘭國事後在Telegram承認犯案，並公開炸彈客名叫阿布汗沙（Abu Hamza al-Iraqi）。總統薩利赫表示，該市場主要是什葉派教徒出入，這是令人髮指的罪行，並在推特發文，「不允許人們慶祝，哪怕是片刻。」紅十字會則提到，向失去親人的人們，表示最深切的同情、誠摯的哀悼。總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）則表示，目前已逮捕該市場區域的警察指揮官，並同時對爆炸案展開調查。

伊拉克政府於 2017 年底宣布，戰勝伊斯蘭國，但首都巴格達卻因此常發生爆炸案，此次的自殺炸彈攻擊，已是巴格達今年的第3起，今年1月位在巴格達市中心的商業區，就發生了2起自殺式炸彈攻擊，共造成 32 人死亡，此次攻擊是自2017年以來，死傷最慘重的爆炸案。