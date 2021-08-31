工作導向選系是趨勢！　中央、中興電機首勝台大土木系

▲大學指考今日放榜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

110學年大學入學分發放榜，得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，近幾年已看出學生大部分「工作導向選系」，以今年的成績顯示，中央電機、中興電機首度贏台大土木系；清大電資乙首度超越台大材料系；交大材料首度超越台大物理系，此外，台大牙醫系分數也首度超過陽明交大醫學系。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予針對今年的指考分發分析，今年清華大學動力機械系甲組（373.7分）首度勝過台灣大學機械系（371.4分），推估可能與錄取人數少有關，但也表示有學生分數能上台大，還是優先選擇清大電資科系。

對於中央電機（365.65分）、中興電機贏台大土木系（361.85分），藍天予認為是工作導向選系，且加電資當道，考生可能考量到未來工作待遇好、年終高，以及未來不想要跑工地有關。清大電資學士班乙組（398.15分）今年首勝台大材料系（397.15分），陽明交通大學材料系甲組（398.5分）則勝過台大物理系（384.95分）及台大化工（378.9分）。

藍天予指出，二、三類組都是選系大於選校的趨勢，一類組考生則不一樣，舉例說明，原本是第三類組科系的台大公衛系，今年首開一組專收社會組生，採計國文、英文、數乙和公民，最低錄取門檻419.53分，平均一科83.91分，因此認為，第一類組考生還是傾向「選系不選校」。

[廣告]請繼續往下閱讀...



