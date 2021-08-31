大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多





▲大學指考今日放榜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大學考試入學分發委員會今（31日）公布分發結果，36327個招生名額中，共錄取33869人，錄取率97.98％創歷史新高，但今年共有20校出現2732個缺額，缺額的學群類別主要是遊憩運動學群，缺額率達31.06%是最多，建築設計學群次多，佔18.67%。

根據考分會數據統計，今年考試分發招生名額3 6327名，缺額達2732名，是近4年新高，分別分布在20所學校，包含，台南大學、屏東大學、台東大學、台灣藝術大學、嘉義大學、文化大學、靜宜大學、大葉大學、中華大學、義守大學、銘傳大學、實踐大學、長榮大學、南華大學、玄奘大學、真理大學、慈濟大學、康寧大學、佛光大學、明道大學等。

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▲大學指考缺額學群分布。（圖／考分會提供）

考分會執行秘書、成功大學教務長王育民分析，缺額狀況研判是今年考生填寫志願數比去年低，像是今年未錄取考生平均選填志願數為33個，去年則有56個，此外也可能因為今年回流名額增加，各校把甄試名額拉高，但若學生甄試階段沒有理想學校，名額就會留下，變成指考總名額比原先核定的還大幅增加。

考分會進一步指出，以各大學學群的缺額分布，遊憩運動學群缺401人，佔比31.06％最高，其次為建築設計學群缺335人，佔比18.67％，再來則是外語學群缺額489人，佔比17.18％。