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末代指考放榜！錄取率97.98%創歷史新高　 20校出現缺額2732人

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲大學指考分發今日放榜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大學末代指考分發入學今（31日）放榜，大學考試入學分發委員會指出，今年登記志願人數共 34,569 人，錄取人數共 33,869 人，錄取率97.98%，創歷史新高。今年落榜人數為700人，相較去年3260人大減約8成，創下近10年新低。此外，今年共有20校出現缺額共2732人。

考分會統計，今年除總錄取率創歷史新高，其中非應屆生共7475人上榜，占所有錄取人數的22.07％也是歷史新高。考分會執行秘書、成功大學教務長王育民分析，主要是因為今年為新舊課綱的轉換，能夠習慣過去考試模式的學生就會回流來考，甚至很多大學生也會回來考試。

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王育民提到，今年錄取率達97.98%創新高主要是因為回流名額增加，且考生報考指考人數因應少子化有下降，因此今年錄取率有提升。至於2732個缺額，是4年來最多，缺額的學群類別主要是遊憩運動學群，缺額率達31.06%是最多，建築設計學群次多，佔18.67%。

考分會表示，考生如對分發結果有疑義，即日起至9月2日下午5:00止，可於考分會網站 以身分證號碼、指考應試號碼及登記志願時設定之通行碼進行「分發結果說 明」查詢。如仍有疑義請依分發結果複查辦法申請複查。

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