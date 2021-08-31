阻斷非洲豬瘟！宜蘭禁廚餘養豬30天　每頭補助500元

▲9/1至9/30宜縣禁廚餘禁養豬30天，禁養期每頭補助500元。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

非洲豬瘟災害應變中心宣布自8/30日起廚餘禁入養豬場，包含通過再利用檢核之廚餘養豬場，自9月1日到9月30日也全部禁止使用廚餘餵養。宜蘭農業處說，禁廚餘養豬期間，將補助每頭豬500元飼料費，如轉型改用全飼料養豬，每頭豬補助2500元，也鼓勵民眾勇於檢舉走私或販售非洲豬瘟肉品的業者，獎金最高120萬元。

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為了阻絕非洲豬瘟對本地肉品的傷害，宜蘭縣長林姿妙31日責成包含環保局、農業處、衛生局、警察局及民政處等進行跨局處合作，除了加強稽查養豬場禁用廚餘養豬，也針對市售各種肉品進行查察檢驗，同時由民政處針對新住民朋友進行宣導，林姿妙提醒縣民朋友們，千萬不要購買來路不明的豬肉，如果發現疑似非洲豬瘟疫區肉品，請民眾勇敢檢舉，一同守護國產豬。

宜蘭環保局表示，8/25日迄今已請各公所陸續移除路邊廚餘桶共34桶，以避免有疑慮之肉品流入養豬場，並於8/27日邀集各鄉鎮市公所、8/30日邀集再利用檢核養豬場及清除機構業者召開研商會議預為因應，討論防疫期間如何確保民眾、餐廳、機關、廚餘清運業者、廚餘養豬場等單位廚餘清運不受影響，完備廚餘去化應變措施，並由設立單一服務窗口服務專線：99077555轉分機612及309，將由專人服務接聽。

環保局指出，宜縣已分別於利澤焚化廠園區內及三星掩埋場設立完成二座有機廢棄物處理廠，每日可收受處理全縣家戶及餐廳等事業產生之廚餘共40公噸，廚餘處理量能無虞。不過，因非洲豬瘟疫情升級，暫時停止使用廚餘養豬，並不改變現有的廚餘收集清運方式。家戶廚餘仍請鄉親將廚餘倒到垃圾車附掛的生（熟）廚餘桶進行回收。

至於餐廳、小吃店等事業單位的廚餘，則依據8/27日行政院「非洲豬瘟防治會議」決議，｢維持由原本的清運管道」繼續清運，例如原本由養豬場清運就繼續由養豬場負責，原本找清潔隊或清除機構就由其收運廚餘，養豬場、清潔隊及清除機構必須將廚餘運送至指定之免費處理地點（利澤有機廢棄物處理廠、三星鄉有機廢棄物處理廠）。

環保局表示，如果縣內有餐廳、機關學校及事業單位原本委託的對象因故不再清運廚餘，可到環保局的網站（https://www.ilepb.gov.tw/Jobs/01005/01005_01_03/），查詢合法廚餘清運業者名單或請清除業者清運或撥打專線9907755轉分機612及309由專人解答。

林姿妙呼籲，非洲豬瘟來勢洶洶，現在狀況比2年前更加嚴峻，為了守護國產豬，讓大家可以吃到安全的肉羹麵、滷肉飯。家戶、小吃店、餐廳、學校、營區等，應落實惜食減量、吃多少煮多少、吃多少點多少、剩食打包不浪費的政策，並將廚餘瀝乾後再排出；且在此疫情期間切勿把來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理，我們沒有輕忽的本錢，共同一起對抗非洲豬瘟疫情。

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