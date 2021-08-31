　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阻斷非洲豬瘟！宜蘭禁廚餘養豬30天　每頭補助500元

▲▼9/1至9/30宜縣禁廚餘禁養豬30天，禁養期每頭補助500元。（圖／宜縣府提供，下同）

9/1至9/30宜縣禁廚餘禁養豬30天，禁養期每頭補助500元。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

非洲豬瘟災害應變中心宣布自8/30日起廚餘禁入養豬場，包含通過再利用檢核之廚餘養豬場，自9月1日到9月30日也全部禁止使用廚餘餵養。宜蘭農業處說，禁廚餘養豬期間，將補助每頭豬500元飼料費，如轉型改用全飼料養豬，每頭豬補助2500元，也鼓勵民眾勇於檢舉走私或販售非洲豬瘟肉品的業者，獎金最高120萬元。

▲▼9/1至9/30宜縣禁廚餘禁養豬30天，禁養期每頭補助500元。（圖／宜縣府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了阻絕非洲豬瘟對本地肉品的傷害，宜蘭縣長林姿妙31日責成包含環保局、農業處、衛生局、警察局及民政處等進行跨局處合作，除了加強稽查養豬場禁用廚餘養豬，也針對市售各種肉品進行查察檢驗，同時由民政處針對新住民朋友進行宣導，林姿妙提醒縣民朋友們，千萬不要購買來路不明的豬肉，如果發現疑似非洲豬瘟疫區肉品，請民眾勇敢檢舉，一同守護國產豬。

宜蘭環保局表示，8/25日迄今已請各公所陸續移除路邊廚餘桶共34桶，以避免有疑慮之肉品流入養豬場，並於8/27日邀集各鄉鎮市公所、8/30日邀集再利用檢核養豬場及清除機構業者召開研商會議預為因應，討論防疫期間如何確保民眾、餐廳、機關、廚餘清運業者、廚餘養豬場等單位廚餘清運不受影響，完備廚餘去化應變措施，並由設立單一服務窗口服務專線：99077555轉分機612及309，將由專人服務接聽。

環保局指出，宜縣已分別於利澤焚化廠園區內及三星掩埋場設立完成二座有機廢棄物處理廠，每日可收受處理全縣家戶及餐廳等事業產生之廚餘共40公噸，廚餘處理量能無虞。不過，因非洲豬瘟疫情升級，暫時停止使用廚餘養豬，並不改變現有的廚餘收集清運方式。家戶廚餘仍請鄉親將廚餘倒到垃圾車附掛的生（熟）廚餘桶進行回收。

至於餐廳、小吃店等事業單位的廚餘，則依據8/27日行政院「非洲豬瘟防治會議」決議，｢維持由原本的清運管道」繼續清運，例如原本由養豬場清運就繼續由養豬場負責，原本找清潔隊或清除機構就由其收運廚餘，養豬場、清潔隊及清除機構必須將廚餘運送至指定之免費處理地點（利澤有機廢棄物處理廠、三星鄉有機廢棄物處理廠）。

環保局表示，如果縣內有餐廳、機關學校及事業單位原本委託的對象因故不再清運廚餘，可到環保局的網站（https://www.ilepb.gov.tw/Jobs/01005/01005_01_03/），查詢合法廚餘清運業者名單或請清除業者清運或撥打專線9907755轉分機612及309由專人解答。

林姿妙呼籲，非洲豬瘟來勢洶洶，現在狀況比2年前更加嚴峻，為了守護國產豬，讓大家可以吃到安全的肉羹麵、滷肉飯。家戶、小吃店、餐廳、學校、營區等，應落實惜食減量、吃多少煮多少、吃多少點多少、剩食打包不浪費的政策，並將廚餘瀝乾後再排出；且在此疫情期間切勿把來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理，我們沒有輕忽的本錢，共同一起對抗非洲豬瘟疫情。

►更多熱門新聞

►北市確診者宜蘭足跡曝！搭客運火車往返　住奇立丹民宿吃鵝肉郎

►林昀儒回母校宜蘭國小　拚下屆奥運金牌？「省話一哥」逗笑大家

►飛行傘帶客降落撞到沙灘客　教練頻道歉慘遭痛毆！勸架的也被打

►極簡風小家電特價了！電動拖把打掃超輕鬆　單杯咖啡機下殺1680元

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
新北家庭群聚「長女北市足跡曝光」　曾搭捷運到「這2站」
正妹野營刁車！林智堅墊錢「下山急尋人」　超仙本尊回應了
快訊／AZ起飛照曝光！蘇貞昌：59.55萬劑15 : 40抵
獨／《刻在》原劇本曝！關鍵戲「一字不刪」　打臉瞿友寧
快訊／開學前輕生！　某科大「大三男」宿舍頂樓亡
30年堅持簽「同組號碼」中5億頭獎！　他爽爆：好險沒換
央視出手狠槓趙薇！　PO「殘忍畫面」陸網全嚇傻
電動機車擦撞「明明沒很嚴重」　她一看維修費果斷換新車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT明天到貨！已預約AZ想變心　今下午4點開放加選

LIVE／AZ下午來「BNT明天抵台」　陳時中最新說明

9月份「6大新制」一次看！五倍券開放預約　學生憂染疫可不到校

正妹野營刁車！林智堅幫墊錢「下山急尋人」　釣出超仙本尊回應了

癌症與吸毒者「沒高端試驗」竟照打！王鴻薇批：陳時中你睡得著？

阻斷非洲豬瘟！宜蘭禁廚餘養豬30天　每頭補助500元

嘉義市現金2000元普發對象曝！　 8月24日前設籍者皆可領

「我是撿來的？」驚動全家！19歲揭養子身分　他卻笑了：好幸福

大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多

小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

BNT明天到貨！已預約AZ想變心　今下午4點開放加選

LIVE／AZ下午來「BNT明天抵台」　陳時中最新說明

9月份「6大新制」一次看！五倍券開放預約　學生憂染疫可不到校

正妹野營刁車！林智堅幫墊錢「下山急尋人」　釣出超仙本尊回應了

癌症與吸毒者「沒高端試驗」竟照打！王鴻薇批：陳時中你睡得著？

阻斷非洲豬瘟！宜蘭禁廚餘養豬30天　每頭補助500元

嘉義市現金2000元普發對象曝！　 8月24日前設籍者皆可領

「我是撿來的？」驚動全家！19歲揭養子身分　他卻笑了：好幸福

大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多

小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

侯昌明遭控偏心...為湊「好」拚第2胎　阿KEN：你根本不想生他

BNT明天到貨！已預約AZ想變心　今下午4點開放加選

離島最美風景！搭豪華帆船直達「牛奶海仙境」　爽玩SUP、水上浮毯

LIVE／AZ下午來「BNT明天抵台」　陳時中最新說明

趙薇真慘了！大陸文旅部「徹底封殺」：絕不為失德人員提供舞台

房市一年調控破400次　陸專家：下半年市場會比較「慘烈」

新北三峽家庭群聚「長女在北市足跡曝光」　搭捷運到小巨蛋、府中站

蔡英文親自推薦這款APP！　用「Taiwan＋」向世界說台灣故事

小一男童狠踢同學下體「害小頭破皮」！父母遭求償10萬結局出爐

「台灣巴菲特」吸金41億改判15年　勞役抵5億罰金每天值45.6萬

生活熱門新聞

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

學生打BNT有這3症狀　可能要急診

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

「今有百萬劑疫苗來台」　他曝：不是BNT！

首批BNT最快明抵台！　可與AZ混打

搭飛機換座位恐釀悲劇？資深機長這樣說

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機

醫看這例確診下結論：alpha疫情在台灣已經結束了

更多熱門

相關新聞

悍女噴閨蜜前男友辣椒水　諷「萬惡淫為首」

悍女噴閨蜜前男友辣椒水　諷「萬惡淫為首」

陳姓女子和潘姓女子2人是多年閨蜜好友，潘女去年和曾姓男友分手後，在陳女的陪同下，一同前往曾男的住處收拾個人物品，未料陳女因故和曾男發生衝突，朝曾男臉上怒噴辣椒水，造成曾男眼睛灼傷，怒報警處理。一審，法官依傷害罪，判陳女拘役20日，得易科罰金，陳女不服，再提上訴；二審改判其拘役15日，全案定讞。

每天「超過千公噸養豬廚餘」流向曝

每天「超過千公噸養豬廚餘」流向曝

專勤隊查獲越南小吃店「4公斤可疑豬肉製品」

專勤隊查獲越南小吃店「4公斤可疑豬肉製品」

立委爆蝦皮賣「越南肉乾」產地寫台灣　恐有非洲豬瘟肉品混充

立委爆蝦皮賣「越南肉乾」產地寫台灣　恐有非洲豬瘟肉品混充

嘉縣免處理費　廚餘專送焚化廠　

嘉縣免處理費　廚餘專送焚化廠　

關鍵字：

宜蘭禁廚餘養豬非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

8公尺巨蟒「身體比樹粗」　釣客驚恐拍下畫面

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面