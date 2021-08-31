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家長禁入校新生爆哭「災難日」！專家5大QA應戰明天開學

▲▼頭份市公所清潔隊也趕在開學前，完成校園消毒工作；縣府也採購5萬片午餐隔板提供學校使用。（圖／記者黃孟珍攝）

▲中小學明天開學。（圖／記者黃孟珍攝）

記者崔至雲／台北報導

告別最長暑假，學生終於要回到校園上課了，面對開學，許多家長不僅擔心學生重返校園的健康問題，更煩惱的是孩子返校後的團體生活作息和學習態度，尤其開學採高標準防疫，家長禁止進入校園，不只孩子緊張、家長也慌張，面臨各種開學挑戰，《ETtoday新聞雲》整理最多人疑惑的Q&A，讓學生及家長好安心。

學生開學要注意那些防疫規定？

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信誼實驗幼兒園總園長陳澤佩提到，戴口罩、量體溫、勤洗手，這是疫情期間大家都瞭解到的知識，但對於年紀較小的學生，勤洗手的部分要請家長在開學前多提醒，上課期間老師也要多注意學生衛生觀念。

陳澤佩建議家長，可以準備一小瓶酒精放在學生書包中，讓學生使用，但也要提醒學生不能拿酒精噴同學，此外，可多準備2至3片口罩，防範學生用髒時可以更換；每天的飲用水也要備妥，讓學生可以有自己的容器可以喝水。

北投區湖山國民小學一年級導師林芳伊指出，開學後，校方也會宣導一些正確的防疫資訊，且校園地板上有貼小腳印，告訴學生排隊上廁所、領飯時要有區隔，拿完餐點後才可以拿下口罩，坐在自己的位置上安靜吃東西。

暑假太長，開學前如何收心？建議家長、學生怎麼做？

陳澤佩建議，這幾天可以慢慢減少學生接觸平板、電視、看影片的時間，每天晚上撥一時間看書、聽音樂，可以讓學生心情平靜。

暑假期間可能作息都有點混亂，今天晚上建議家長如何協助學生調整作息？

陳澤佩提到，家長對於年紀較小的小朋友，可以每天提早10分鐘躺在床上，就算無法馬上睡著也沒關係，主要是讓學生可以調整到原本上課的作息時間。

北投區湖山國民小學二年級導師吳佳錚建議，這幾天可以早一點進房間，並且早一點起床，作息比照以往開學作息，也提醒學生，上課前一天要準備好上課用品，才不會隔天早上起床時兵荒馬亂。

太久沒見到同學，很多學生都很興奮，如果上課不專心，該如何提高專注力？

陳澤佩認為，注意力的部分小學老師都會提醒學生，家長可以不用太擔心，但小一學生的文具用品建議可以準備「簡單一點」，不要太炫麗，怕學生上課時都會關注在新的文具上。

吳佳錚也提到，開學後，校內也會帶一些破冰活動，讓新轉學生進校園的時候比較不緊張，也讓其他學生透過漸進式的方式習慣開學生活。

家長無法入校園，對小一新生來說可能是場「災難」，開學前家長應該如何幫小孩打預防針？

林芳伊提到，以他們班來說，因為有7成5的學生都是幼兒園直升，所以有一定的熟悉度，在7月中旬也有先與家長聯繫，並創立通訊群組，讓家長有問題可以直接提出，不要讓家長擔心。

陳澤佩也說，其實家長不要焦慮，這樣也會造成孩子心情緊張，只要適時的提醒學生，現在長大了，要去一間比較大的學校，有問題就找學校老師就可以了。

陳澤佩提到，針對部分真的無法適應新環境的新生，教育局處還是有開放家長入校，但是建議家長不要停留太久，只要看到學生交到老師手上，就可以安心離校了。

►簡單一招，讓拖地不費力

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