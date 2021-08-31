太久沒到校擔心學生上放學混亂　台中警投入千人交管巡邏

▲擔心學生太久沒到校，上、放學會引發混亂，台中警投入千人交管巡邏。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

全國高中職以下的學校明天開學，不過自從5月19日三級警戒至今，學生已經有105天未到校上課，台中警方擔心學生徒步上下學以及家長接送所引起的交通混亂，針對全市368間高中職、投入1051人次警力到場維持秩序，此外，夜校安全巡邏也恢復，希望讓校方、學生和家長安心。

甫上任的台中市警察局長蔡蒼柏，非常重視校園安全維護工作，因此針對明天的開學日，指示各分局主動與轄內各級學校聯繫，全力配合校方需求規劃相關勤務，並加強學生上、放學時段的安全維護工作，尤其是暗巷、偏僻及人煙稀少路段，加強巡守及盤查可疑人車，務必確保開學期間學生的安全，避免危害發生。

警方表示，為了能即時協助學校處理突發事故，除了建立「學校緊急聯絡電話單一窗口名冊」外，並成立「學校-派出所」及「警察局-教育局」雙重聯繫平台，隨時保持密切聯繫，結合學校與警察力量，共同防制校園暴力與被害事件。

台中市警局在維護校園安全工作上，向來是警政署眼中的模範生，歷年的內政部「預防少年兒童犯罪方案」業務評鑑，一直保持全國最高分的紀錄，也是全國唯一連續3年「特優」的縣市，尤其在維護校園安全工作上，更有全國首創的保全協防校安合作機制，針對全市18所高中職夜間部，由保全商業同業公會擇優秀的系統保全業者加強巡防，大幅提升校園周邊的巡邏強度與密度，有效遏止校園治安事件的發生，守護夜校學生的安全。

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