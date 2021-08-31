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易肇事改善、自撞改善、高齡事故防制　台南道安團隊同步展開

▲台南市政府為保障市民交通安全，於9月起同步執行三大道安重點計畫，並加強宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府為保障市民交通安全，於9月起同步執行三大道安重點計畫，並加強宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為保障市民交通安全，於9月起同步執行三大道安重點計畫（易肇事改善、自撞改善、高齡事故防制），市長黃偉哲在台南市道安會報上對團隊採事故熱區防制、對症下藥的作法給予高度支持，期勉各單位能落實各項工作，期盼能有效降低交通事故。

交通局局長王銘德表示，台南市幅員遼闊，都會與鄉鎮並存、及高齡人口所佔比例偏高，各行政區交通事故差異極大，在事故防制需採因地制宜的作法，為有效降低交通事故，台南市道安團隊在市長黃偉哲支持下推動「易肇事路段改善計畫」、「自撞交通事故防制計畫」、「高齡交通事故防制計畫」等3大道安重點計畫，針對台南市事故熱區進行防制工作，短期加強執法力度與準度、中長期以改善道路與交通設施改善，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能降低交通事故。

▲台南市政府為保障市民交通安全，於9月起同步執行三大道安重點計畫，並加強宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局表示，9月起將同步推動三大重點計畫，易肇事路段改善多集中於市區人口稠密區域，以每公里傷亡人數最高的5處路段（崇善路、西門路二段、健康路一段、開元路、民生路二段）優先推動，將針對常見事故違規型態，強力執法以達嚇阻作用，另外將進行道路交通設施改善，提升民眾用路安全性。

自撞路段改善多集中於省道，以每公里自撞傷亡人數最高的6處路段（台20線3處、台17甲1處、台19線1處、台17甲1處)）行改善，因自撞主因多與駕駛人本身有關，除加強超速與酒駕取締、強化路側設施等工作外，將積極辦理安全駕駛與酒駕防制活動，宣導民眾正確用路行為。

高齡者交通事故防制以4大交通事故高風險行政區（白河區A1事故最多、永康區A2事故最多、官田區死亡率最高、中西區受傷率最高）為守護對象，除推動各項體驗式道安教學，強化用路風險意識外，並檢視高齡長者通行空間安全性及連續性，以及路口設施是否完善，此外，部分用路人違規行為也造成長者們發生交通事故，故以高齡者事故肇因規劃取締勤務強力執法，採多管齊下全面守護長輩們用路安全。

民眾往往一時貪圖方便違規，後果可能是永遠無法彌補的傷害，事故的發生多與用路人的行為有關，尤其許多高齡長者與小朋友等為弱勢用路人，需要你我更多同理心來守護他們，交通局呼籲市民共同養成「慢、看、停、讓」的用路觀念，行車安全才更有保障。

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