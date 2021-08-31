5cm樹枝「刺穿蛋蛋」！11歲弟爬樹慘摔2公尺　驚悚X光照曝光

▲印尼11歲男童爬樹摔落，未料陰囊竟被樹枝刺穿。（圖／翻攝Urology Case Reports）

記者吳美依／綜合外電報導

印尼錫江（Makassar）發生恐怖事件，一名11歲男孩爬上2公尺的大樹玩耍，卻不慎失足摔落，左側陰囊慘遭5公分的樹枝刺穿。他在意外發生後4小時後才被送往醫院，幸好經過X光檢查，發現異物只差幾毫米，驚險閃過睪丸。此病例研究被寫成論文，發表在醫學期刊《泌尿病例報告》（Urology Case Reports）。

綜合外媒報導，醫師檢查後發現，患者的左側陰囊下半部遭刺穿，樹枝甚至可以碰觸到恥骨，但幸好睪丸沒有受傷，於是趕緊將異物移除，插上引流管排除分泌物。男孩施打破傷風疫苗、服用抗生素藥物，避免傷口感染，1個月後回診檢查，已經完全康復。

英國皇家外科學（RCSENG）成員、泌尿外科顧問醫師格拉斯（Jonathan Glass）表示，陰囊和睪丸的刺穿傷非常罕見，但「如果異物進入腹部，膀胱、大小腸、大動脈和靜脈等器官都很危險」，萬一受傷恐怕造成終身影響。他指出，那根樹枝沒有波及任何重要器官，「小男孩真的非常幸運」。

事實上，其他國家先前也曾發生類似案例。義大利一名工人使用釘槍時，不慎誤傷下體，送醫後接受超音波檢查，才發現右側陰囊裡插著一根1.8公分的釘針。幸好，他及時開刀取出異物，稍作休養後就於隔日出院。

蛋蛋的悲傷！他拿釘槍誤傷下體 1.8cm釘針直接「刺穿陰囊」

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