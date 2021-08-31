老人新冠重症沒醫護幫忙！「垂死掙扎」40分後缺氧亡　驚悚影片曝

▲馬來西亞新冠患者垂死掙扎40分鐘後斷氣身亡。（圖／翻攝自WhatsApp）

記者羅翊宬／綜合報導

近來馬來西亞新冠疫情持續升溫，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）更因此宣布無限期封鎖國境，然而最近該國一支怵目驚心的影片在社群網路上瘋傳！一名赤裸著上半身的老人虛弱地跌爬在病房地板上，只見掛著尿袋的他試圖伸手扶床架，垂死掙扎約40分鐘後斷氣身亡，醫護人員挨批反應遲鈍。

根據當地媒體《自由今日大馬》（Free Malaysia Today）報導，一支長達38秒鐘的影片在社群軟體WhatsApp上瘋傳，只見一名身體虛弱的男子裸著上半身，伸出雙手想要扶著床沿，即使他努力地想起身，卻很快倒臥在地，周圍根本沒有醫護人員幫忙，而一名身穿綠色長袍的病人正試圖接近他，想要察看他的狀況。

發佈影片的網友透露，拍攝地點位於馬來西亞的吉打州，這名新冠肺炎患者在40分鐘後以後被宣告死亡，然而在該名患者垂死掙扎的最後40分鐘，卻沒有任何醫護人員上前協助。據悉，影片似乎已被刻意剪短。

一名聲稱對此事全盤掌握的醫師分析，從影片中病房內的病人皆身穿綠色長袍來看，事發地點應該是雙溪大年舊醫院，屬於政府管理的醫院，目前該院已設有新冠肺炎專責病房。

該名醫師透露，影片中死亡患者所在的病房，應該是用來治療新冠肺炎第3、4階段的病人，這些病人肺部已遭感染，需要氧氣機供氧，「醫護人員進入時須穿上全套防護衣，因此無法立即察看病人，我推測該名死者生前可能已停止使用氧氣機，才導致體內缺氧。」

對此，吉打州衛生局主任Othman Warijo全盤否認。他向《馬新社》表示，「目前當局正在全力調查此事，不過關於影片指控醫護人員反應遲鈍，這是項不實的指控，我們稍後將向媒體發佈完整的聲明。」

吉隆坡地區的警察局長Adzli Abu Shah則表示，目前警方尚未接獲到任何關於該起事件的報告。

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