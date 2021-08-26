民眾黨團重申排富發現金　「疫苗覆蓋率低恐增防疫破口」

▲台灣民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院會26日將聽取國發會對振興五倍券的規劃案，不過，台灣民眾黨立院黨團上午仍舉行記者會重申排富發現金訴求，民眾黨立委邱臣遠表示，國內疫苗覆蓋率嚴重不足，強行振興將帶來防疫風險，且許多業者因為疫情警戒未降級，恐仍無法吃到振興券大餅，呼籲排富發現金才能真正幫到需要紓困者。﻿

民眾黨從今年6月政院推出紓困政策時，就提出應排富普發現金主張，8月至今已經開過3場相關記者會。蔡壁如、邱臣遠今天上午舉行「紓困不夠、振興不到，小商家活該被拋棄嗎？」記者會，呼籲現在我國第二劑疫苗接種率僅3%，還不是推動振興措施的時候，且排富發現金才是真紓困，提高疫苗覆蓋率才是真振興。

邱臣遠說，現在國內疫苗覆蓋率嚴重不足，強行振興將會帶來防疫風險，雖然我國經濟成長率成長，但這是受惠於出口貿易，國內內需產業則早已「屍橫遍野」，隨著疫情延長賽，10月還能撐住的僅剩資本雄厚的大企業，以及沒有房租壓力的自宅經營型的店面兩類型，而包括婚宴會館、桌遊店、KTV等業者則因疫情警戒未降級，恐仍無法吃到發振興券的大餅。

針對振興五倍券發行面額，邱臣遠表示，雖然政院希望將面額分拆成小面額，讓小商家受惠，不過，此舉恐增加更多印製費用，「這10幾億的印刷費用，拿去排富發現金就可以發超過23萬民眾」；此外，相較大型通路，包括夜市攤商、麵攤等小商家在加碼優惠、電子支付、廣告企劃、加碼消費意願能力均弱，真正振興到的會不會只有大型商家？

民眾黨立委蔡壁如補充，去年各部會發行藝FUN券、動滋券、農遊券、客庄券等加碼振興措施因平台不同，造成數位落差，有些年長者覺得麻煩乾脆不使用，雖然政府推動數位化的方向正確，但應該加強平台整合，建立發現金的數位平台，讓民眾自己選擇現金要怎麼發，並連結到電子錢包。