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太魯閣號事故調查報告出爐　民眾黨團：不能讓台鐵無罪開脫

▲▼民眾黨團：台鐵改善措施及進度應公開透明 邱臣遠 張其祿 。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲台灣民眾黨團呼籲修法改進大型車管考制度。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

今年4月2日台鐵發嚴重意外出軌事故，導致49人罹難、200多人受到輕重傷，運安會日前公開事實資料報告，點出台鐵多項缺失。台灣民眾黨立委邱臣遠27日表示，運安會無法強制約束台鐵，應修法補強相關懲處規定，「太魯閣號事故台鐵責無旁貸，絕不能讓台鐵無罪開脫」，另也建議重新檢討重車駕照管考制度。

民眾黨立院黨團今天舉行「運安會報告出爐，別讓台鐵卸責！民眾黨團：台鐵改善措施及進度應公開透明」記者會，呼籲政府應將台鐵的改善措施及相關進度公開透明，並重新檢討重車駕照管考制度。

邱臣遠表示，運安會只能持續列管改善措施，對台鐵根本沒有強制力的約束，呼籲政府將往後台鐵的改善措施與改善進度透明公開於網站上，供全民監督，同時要盡速修法，不只發生事故單位的主管應該負責，後續補強與改善措施不力者也應該有懲處規定，否則出了事故永遠都只是換個人當主管，台鐵似乎都沒有責任。

邱臣遠說，這次事故中，工程車滾落邊坡的部份原因是電瓶沒電，車輛熄火後連續踩踏多次剎車下滑，導致氣槽壓力不足，無法煞停，建議公路總局重新檢討重車的駕照管考制度，在剎車控制方面要與時俱進，設計與氣壓剎車相關的測驗。

民眾黨立委張其祿表示，臨軌工程涉及重大運輸安全，不應通用一般承攬制，以這次事件的臨軌工程為例，台鐵是業主角色，中棪是專案顧問、聯合大地是設計監造、東新營造則是施做，按照一般承攬制賠償規範，可能會由承攬與施做單位負責與賠償，台鐵則因為將工程發包，容易以「包商未落實安全措施」做為脫責藉口。

張其祿強調，台鐵本身應該有監管責任，責無旁貸，運安會這次的報告也清楚指出台鐵沒有落實應盡的監理責任，例如台鐵應該在開工前召集各包商，就臨軌工程的安全注意事項與事故處置作為進行說明。

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