1922疫苗預約資料全都看光光　邱臣遠爆個資外洩疑慮

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國人施打疫苗意願踴躍，不過，台灣民眾黨立委邱臣遠近期接獲民眾陳情，有政治狂熱的公司老闆疑似利用人資資料，查詢員工施打疫苗的狀況，顯示1922疫苗預約平台只需輸入身分證號碼和手機末三碼就能查資料，恐有個資外洩疑慮，何況現在包括總統蔡英文、副總統賴清德都透過該平台預約施打疫苗，恐釀國安危機。

邱臣遠今天上午舉行「疫苗打了沒？上網看光光！1922平台現個資危機！」記者會，他表示，全民殷殷期盼打疫苗，但政務委員唐鳳所設計的1922疫苗預約平台，卻被爆出個資外洩疑慮，只要輸入身分證號碼、手機後三碼，就可能把個人疫苗注射資訊看光光，包含接種區域、接種疫苗種類、接種劑次等資訊。

邱臣遠說，有民眾爆料，其任職公司的老闆是政治狂熱者，常常明示暗示要求員工支持國產疫苗、詢問他們打疫苗了沒，使員工開始擔心，老闆是否可能透過人資資料，上疫苗預約平台查詢員工施打疫苗的實際進度和狀況。

邱臣遠說，這個疫苗外洩疑慮也可能讓詐騙集團有機可趁，可以透過疫苗登記資料，發送假的打通知詐騙民眾，呼籲相關單位應該立即加強接種個資的安全性。

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）