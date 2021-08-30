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【英語多益通】美國「撤軍」阿富汗　英文怎麼說？

▲▼ 美軍在阿富汗執行撤離任務。（圖／路透）

▲ 美軍在阿富汗執行撤離任務。（圖／路透）

文／Buffy Kao

經過長達20年的駐軍時間，美國總統拜登下令在今年（2021）8月31日前撤出派駐阿富汗的所有美軍，隨著塔利班已進入首都喀布爾，準備接管政權，阿富汗總統流亡至阿拉伯聯合大公國，政府軍也紛紛投降，更引發後續幾波的恐怖攻擊，種種混亂局面都仍無法動搖拜登撤軍的決心。未來阿富汗複雜的情勢，以及隨之而來女性人權議題都備受國際關注。本次就讓我們來看看國外媒體如何報導相關新聞。

evacuation撤離

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Joe Biden, the president of the United States, has said Washington is on pace to finish evacuations from Afghanistan by August 31, but left open the chance of extending the deadline, saying reaching that goal depends on cooperation from the country’s new Taliban rulers.
（美國總統拜登說，華府正按照原訂計畫在8月31日前完成撤軍，但不排除延長最後期限的可能性，並表達要完成這個目標，需要仰賴阿富汗新統治者塔利班的合作。）

evacuation是「撤離」的名詞，evacuate為動詞，是典型以「-ate」字根作動詞的單字；而名詞則改成「-ation」字尾的詞性變化組合。字首「e-」是來自於「ex-」的變化，在古拉丁文裡代表out of（離開）的意思，常見的單字如export（出口），「ex-」加上port（港口），字面上意思為「從港口離開」，也就是「貿易出口」的意思。「ex-」加上it（這裡），解釋為「從這裡離開」，也就是「出口大門」的意思。

「ex-」字根的相反詞為「im／in」字首，代表inside of（進來）。如import（進口），解釋為「從港口進來」，也就是「貿易進口」的意思。

evacuation的「vacu-」是empty（空）的意思，常見的單字有vacuum（ 真空）、vacuum cleaner（吸塵器）。因此結合「e-」字根，就可解釋為「離開而造成空的」，也就是「撤離」的意思。

延伸名詞變化還有evacuee（遭撤離者），「-ee」是代表「人」的名詞字尾，常見單字如employee（員工）、absentee（缺席者）、addressee（收信人）、attendee（出席者）、trainee（練習生）、payee（收款人）、interviewee（面試者）。

extend是「延伸」的動詞，名詞變化為extension，同樣是常見的詞性組合，將動詞字尾「-d」改為「-sion」的變化。「-tend」有stretch（伸展）的意思，加上「ex-」字首，解釋為stretch out（向外伸展），就是「延展」的意思。這邊的「延展」主要強調長度的延伸，與expand（擴張）不同；expand多指「增加大小」，通常解釋為「增大比例」。

suspend暫緩、suspension停學

The World Bank has suspended aid disbursements to Afghanistan, voicing concerns about how the Taliban takeover will affect “the country’s development prospects, especially for women”.
（世界銀行已經暫緩對阿富汗的支出援助，表達對於塔利班政權將會影響該國發展前景，尤其影響女性的顧慮。）

suspend 是「暫緩、停止」的動詞，字首「sus-」有from、below（在下面）的意思，字根「-pend」則為hang（懸掛）之意，因此整個單字解釋為「懸掛在…下面」，引伸為「因為懸掛著而無法繼續」之意，也就是「暫緩、停止」的意思。

名詞變化suspension同樣為「-d」改為「-sion」的字尾變化。在多益測驗的校園情境裡，suspension有「被停學」的意思，解釋為「（可能因違反校規受處罰）而暫時無法去學校」。而suspension bridge則是「吊橋」的意思。

disbursement（支出）在英文中可解釋為the payment of money from a fund（從資金支出費用），因此文中aid disbursement指的就是一種援助資金；而aid本身是「幫助」的意思。

voice這個單字大家都很熟悉，當作名詞解釋為「聲音」的意思，當動詞的時候則解釋為「發聲」，是很道地的用法，大家可以學起來；因此，voice concerns解釋為「表達顧慮」，常見於新聞英文。

數以萬計的阿富汗民眾為求平安決定離開國家，加上阿富汗資金遭國際凍結，塔利班若想治理國家維持穩定，恐將面臨挑戰；而未來阿富汗的情勢如何演變，還有待我們密切關注。

【多益模擬試題】

To: All head office personnel

1. Please pass the following information onto __________ in your area who might need a reminder.
(A) ones
(B) others
(C) every
(D) them

2. In __________ for the factory expansion, the southeast section of parking lot C is now permanently closed.
(A) founding
(B) preparation
(C) support
(D) provision

3. During the construction period, delays should be expected in entering and leaving parking lot C. Watch for construction equipment and personnel working in the area. You must pay special attention to all __________ traffic signs. The location of these signs will change as the workers move to different areas of the site.
(A) city
(B) sudden
(C) temporary
(D) modern

解析：

1. 正解為(B)。題意為「麻煩將此資訊傳遞給你區域有可能需要提醒的人。」onto後面接訊息傳遞的對象，因此為名詞，可以排除(C) every形容詞，但因題意並未指定特定人物，因此任何對此資訊有興趣的人都可以取得該資訊，故正確答案為(B) Others 「他人、任何人」的意思。

2. 正解為(B)。題意為「為了準備擴張工廠，停車場的東南區域即日起永久關閉。」本題要問介系詞的用法， in preparation for就是「預備、準備」的意思，故正確答案為(B)。

3. 正解為(C)。題意為「你一定要特別注意所有暫時的交通標誌。」本題要考的是前後文語意理解，要注意後面那句The location of these signs will change as the workers move to different areas of the site.（這些號誌的位置將會隨著工人移動到不同區域工作而改變。）
因為交通號誌會隨時變化，故正確答案為(C). temporary暫時的。

延伸閱讀》學英文／遠航突然停飛！英文是cancel還是suspend?

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