殉職軍人靈柩返國…拜登悼念「1動作」被罵爆！　網批：超不尊重

▲拜登參加殉職美軍的移靈儀式。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」(ISIS-K)在阿富汗喀布爾機場發動自殺炸彈攻擊,造成13名美軍殉職,而這些士兵的靈柩也在29日抵達德拉瓦州(Delaware)的空軍基地。不過,總統拜登(Joe Biden)在移靈儀式進行時,低頭看了一下手錶,而這個小動作也引發保守派攻擊,認為他完全不尊重這些為國捐軀的軍人。

Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS