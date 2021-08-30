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新人新氣象！　台南新任農業局長李建裕、4區區長及2戶政事務所主任上任

▲台南市新任農業局局長李建裕在市政會議宣誓就職，市長黃偉哲期許李建裕持續帶領團隊致力台南農業發展，提高台南農產的能見度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新任農業局局長李建裕在市政會議宣誓就職，市長黃偉哲期許李建裕持續帶領團隊致力台南農業發展，提高台南農產的能見度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新任農業局局長李建裕人事令於8月25日生效，30日在市政會議宣誓就職，市長黃偉哲期許李建裕持續帶領團隊致力台南農業發展，透過農業政策的創新改革與多元推廣宣傳方式，提高台南農產的能見度！

同時，會議中也辦理安平區、中西區、柳營區及北門區4位區長及麻豆、府北戶政事務所2位主任的宣誓典禮。

▲台南市新任農業局局長李建裕在市政會議宣誓就職，市長黃偉哲期許李建裕持續帶領團隊致力台南農業發展，提高台南農產的能見度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「讓大家造訪台南，體驗農村，品嚐台南新鮮農產，讓國民更了解台南農業特色，為在地農產業注入新活水。」黃偉哲市長強調，市府一向非常重視農業的發展，如何提升農產品競爭力及提高農業附加價值，一直是他農業政策的重要方向，南市府積極輔導各區農產品、發揮其特色，不遺餘力地要將台南農產品推向國際行銷。

新任局長李建裕為國立中興大學獸醫學系碩士畢業，原任市府研究發展考核委員會副主任委員，歷任台南市農業局副局長、專門委員、嘉義縣政府秘書、農業處科長、嘉義縣家畜疾病防治所所長等職務，對於相關工作領域皆有充分的歷練與實務經驗。

▲台南市新任農業局局長李建裕在市政會議宣誓就職，市長黃偉哲期許李建裕持續帶領團隊致力台南農業發展，提高台南農產的能見度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，黃偉哲市長考量每個人力資源的專長及配合各行政區特色，希望透過調任不同行政區域服務的歷練，增加區長地方治理能力，調整2位區長職務、2位主任秘書調陞區長職務、1位區長及1位科長調任戶政事務所主任職務：分別是新任安平區蕭泰華區長，原任中西區區長；新任中西區汪慶龍區長，原任柳營區區長；新任柳營區陳玉惠區長，原任新營區主任秘書；新任北門區張政郎區長，原任南區主任秘書；新任麻豆戶政事務所吳朝立主任，原任北門區區長；新任府北戶政事務所劉秋玲主任，原任民政局科長。

黃偉哲期許新上任的區長能延續過去區長的發展基礎，到任後勇於承擔責任、積極任事，充分瞭解各區的情況與民眾需求，讓區政與市政密切結合。

▲台南市新任農業局局長李建裕在市政會議宣誓就職，市長黃偉哲期許李建裕持續帶領團隊致力台南農業發展，提高台南農產的能見度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲認為區公所是市政府在地方最重要的治理機關之一，希望公所與地方保持良好互動，在第一線成為市府與市民的溝通橋樑，讓民眾滿意與肯定，對於市民的服務「沒有最好，只有更好」，也期許新上任戶政事務所主任，打造嶄新的、有特色的戶政機關新形象，發展戶政新願景，達到服務再升級。

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