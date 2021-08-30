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研究：打2劑BNT「對抗Delta」不如自然免疫！前台大醫一句話破盲點

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT疫苗將於8月底、9月初來台。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

近日以色列研究發現，接種完整2劑BNT疫苗的民眾，受到Delta變種病毒感染的風險，要比曾確診新冠肺炎後康復者高出13倍。前台大感染科醫師林氏璧認為，就該篇研究解讀「絕對不是疫苗沒用」，或鼓勵大家故意染疫以獲得自然免疫力，這實在太危險，因為疫苗可減少重症和死亡是無庸置疑的。

前台大感染科醫師林氏璧今（30）日在粉專《日本自助旅遊中毒者》發文指出，以色列利用涵蓋250萬人醫療保健服務資料庫數據，回溯80萬名以色列民眾自6/1～8/14間是否感染Delta病毒的醫療紀錄。主要分為3群人：在2月底前接種完整2劑BNT，在6/1前沒有確診過（67萬人）；在2月底前曾確診過，完全沒有打過疫苗者（62883人）；以及在2月底前曾確診過，之後在5月底前打過一劑疫苗（42099人）。

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該研究觀察打過疫苗後的突破性感染，還有曾染疫後再次感染，從而比較出疫苗產生的保護力與自然感染後的保護力有何差異。林氏璧解讀，該篇研究顯示自然感染新冠病毒後，對Delta保護力比2劑BNT還強，且不僅是在感染或注射疫苗約半年後，就算感染於去年發生，其建立的保護力仍比2劑疫苗高。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲打疫苗可有效降低重症及死亡率。（示意圖／記者李毓康攝）

但讓林氏璧感到奇怪的是，先前英國研究也有與自然感染後的比較，卻無類似發現，他不禁質疑「這個研究本身是否有什麼侷限性而導致這樣的結論？是否和兩國施打第二劑的間隔有關？」過去某些病毒，在自然感染得到的保護力的確會比疫苗保護力持久，但新冠病毒是否如此，值得好好追蹤。

林氏璧說，過去一年許多研究強調「自然感染後」隨時間過去抗體量下降，或是中和抗體沒有mRNA施打出來的抗體高。但在此研究中看出，中和抗體高低未必是反映保護力唯一且呈正相關的指標。推測自然感染後建立的長久免疫記憶還有再遇到病毒生成中和抗體速度應該較好，可能要再積極研究看是否須補強現有疫苗。

林氏璧強調，「但這篇研究的解讀絕對不是疫苗沒用，鼓勵大家去故意染病獲得自然免疫力！這太危險了。疫苗可以減少重症和死亡是無庸置疑的。」特別是有重症風險者還是該接種疫苗，讓你未來即使染疫也不易重症。而打疫苗仍突破性感染者，和打三劑疫苗者再過半年後保護力的差異，仍是有趣且值得追蹤的研究。

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