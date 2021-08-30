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不禁止學生坐操場用餐！柯文哲：沒吃飯卻拿出隔板　恐增感染風險

記者袁茵／台北報導

台北市中小學、幼兒園將於9月1日開學，針對學生用餐時必須使用隔板部分，台北市長柯文哲表示，教室原則要維持通風，吃飯再拿隔板即可，沒吃飯時使用隔板，反而導致空氣不流通，更會增加感染風險；倘若學生想要拿便當去操場坐在樹下吃飯，並與人維持10公尺距離，「我也不會禁止。」

針對新北市29日傳出家庭群聚確診，當中很多人是中小學學生，是否擔心這波開學有危險？柯文哲30日於防疫記者會回應，5月三級管制時第一個停掉的就是學校，因為北市幼稚園、國小、國中和高中人數有28萬人，這28萬人上學是很大的人流，「的確校園是一個在傳染病，特別是呼吸道傳染病很重要的場所。」這也使自己對開學嚴陣以待。

柯文哲提及，有15％的家長覺得不安心、不想讓小孩子到校上課，而台灣是民主國家，並非北韓，不能強迫一定來學校，而北市也有遠距離教學，「但我們先看兩週，兩週後若真的沒什麼感染，也許再來回頭跟家長說沒問題、可以來。」先允許這群人在家遠距上課，也準備看2週後再評估。

至於隔板部分，柯文哲表示，正確使用可減少感染，但沒正確使用反而增加感染，所以教室原則要維持通風，吃飯時才拿出隔板，「沒吃飯拿出來幹什麼？反而增加空氣不流通區域。」如果要拿便當去操場，每人隔10公尺距離吃飯，「我們也不會去禁止！」

柯文哲說，科學還是知道原則、知道什麼是安全或危險，「我們沒有強迫你一定要在教室吃飯、一定要拿隔板，不會嘛！如果要到操場在樹底下吃，我也不會禁止啊！」這種雜事就授權每個學校校長、老師做決定即可。

關於目前老師施打疫苗進度，柯文哲說明，已有90%老師打過疫苗，剩下10％部分，「想打一定讓你打、打得到！」如果有不想打疫苗的老師，就要每週做快篩，「這沒辦法，我們尊重每個人的選擇。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

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