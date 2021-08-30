國旅券限買旅行社產品挨批　交通部擬鬆綁：可用於住宿、遊樂園

▲交通部再議國旅券使用方案，預計朝向不限用於旅行社，民眾可於旅館、民宿或遊樂園消費使用。（圖／記者高堂堯攝）

記者許維寧／台北報導

交通部日前規劃一千元國旅券，限額120萬份、中獎率約5％。民眾可持國旅券向旅行社購買團體旅遊、個別旅遊、自由行產品等，隨即遭外界質疑缺乏使用彈性。交通部觀光局今（8/30）召開會議，預計規劃國旅券使用方式將朝向不限用於旅行社，抽到的民眾可於旅館、民宿或遊樂園消費使用，詳細方案將由觀光局研商後再對外公布。

交通部日前規劃提供120萬份面額1千元的國旅券，但不普發，民眾須於單一平台抽籤，抽中者可以向旅行社購買團體旅遊、個別旅遊、或機加酒自由行，亦可訂購住宿或園區門票等。

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國旅券日前釋出相關使用方案便引來不少反彈，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會便指出，國旅市場約80%以上民眾採自由行，不宜委託產業鏈單一業種（如旅行社）辦理，建議國旅券政策應雙管齊下，讓散客可直接持券使用。

為回應民意及觀光產業期待，交通部長王國材再指示觀光局長張錫聰針對優質團奬勵、國旅券鬆綁使用開會研商。其中國旅券使用方式將朝向不限用於旅行社，抽到的民眾可於旅館、民宿或遊樂園消費使用，詳細方案由觀光局研商後再對外公布