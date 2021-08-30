雙鐵即起開放8成座位！遊樂區水域有條件解禁　交通部最新鬆綁曝

▲交通部表示，即日起再進一步鬆綁如國家風景區、觀光遊樂業、雙鐵和遊覽車等五大面向。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8/30）表示，國內二級警戒預計至9月6日仍不會變動，不過因應中秋連假，雙鐵希望增加運量，長途疏運恐怕有其必要性。對此，交通部今日傍晚也表示，為了維持基本防疫管制及兼顧民眾生活需求，即日起再進一步鬆綁如國家風景區、觀光遊樂業、雙鐵和遊覽車等五大面向。

交通部表示，所轄國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，持續依照指揮中心「餐飲業防疫管理措施」及地方政府相關規定辦理。交通部轄管業務於經檢討及報請指揮中心同意後，再鬆綁及調整措施如下：

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一、國家風景區：

(一)在非群聚、保持社交安全距離、單人活動及活動前後佩戴口罩下，得從事游泳及衝浪，因地制宜配合地方政府調整防疫措施。

(二)合法業者於符合規定情形下，得從事帶客潛水活動（包含水肺潛水、自由潛水及浮潛），並因地制宜配合地方政府調整防疫措施。

(三)室內更衣室：改採單一出入口，容留量為承載人數之50%，並採實聯制、更衣全程戴口罩、出入口量測體溫、使用完立即専人清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。

(四)室外淋浴設備：採實聯制、淋浴前後戴口罩、專人定時清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。

二、觀光遊樂業：

(一)滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施為有條件開放，使用設施結束後應立即上岸戴上口罩，分時段管制，且定期於分時段之間清消，並依照指揮中心規範或各地方政府規定辦理。

(二)游泳池為有條件開放，依照教育部「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」或各地方政府規定辦理。

三、台鐵：

(一)觀光列車有條件開放飲食。

(二)對號列車限制發售座位數從7成調為8成。

(三)車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。

四、高鐵：

(一)列車發售座位數從7成調為8成。

(二)車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。

五、遊覽車：

(一)二級疫情警戒期間，作為交通車使用之遊覽車乘車人數以核定座位數並固定座位為原則。

(二)麥克風設備限隨車服務人員說明講解使用，使用後應清潔消毒。

交通部也指出，若違反上述事項，指揮中心已有相關罰則。但針對上述雙鐵、遊覽車等防疫規範，若有違規者，將依照《傳染病防治法》第70條第1項開罰，可處以新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。另外，高鐵仍不開放自由座。

交通部表示，為了讓民眾生活逐步回復正軌，交通部配合民眾生活需求，再調整鬆綁相關措施，後續亦將持續關注疫情發展及配合指揮中心各項指引規定滾動檢討。