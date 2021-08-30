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台灣學生為何7:30就要到校？　他舉1例挺「縮短在校時間」

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲你支持國、高中生上課時間延後嗎？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李芷萱／綜合報導

日前有民眾在公共政策網路平台聯署提案「國、高中上課時間改為9：30到17：00」，引發正反兩極討論。一名曾在補習班工作的網友便指出，有些小孩從國中開始就早出晚歸，「這是十幾歲學生該有的生活嗎？」舉雙手贊成縮短學生在校時間，許多人看到也紛紛支持，「謝謝你的發聲，真的就是這樣。」

曾在補習班工作的原PO於PTT發文，許多就讀私立國中的學生通常6點多要出門搭校車，放學時間往往不會準時，結束學校課程如果來不及吃飯，就在補習班吃便當，通常補習班課程會在9點或9點半結束，有些學生會留下來問問題到10點多，回到家根本已經晚上11點，隔天再繼續6點起床，「這是十幾歲學生該有的生活嗎？」

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翻攝自ptt

▲不少國中生都是早出晚歸。（圖／翻攝自PTT）

因為這些例子，原PO表示，完全贊成要縮短學生在校時間，也別說以前怎樣怎樣，教改改來改去沒比較好、小孩也沒比較輕鬆。許多網友看完紛紛回覆支持，「童年都在浪費時間寫作業」、「國中7點出門，高中6點出門，真的不是人過的生活」、「重點是那麼辛苦也沒上台大，到底在補什麼」、「然後上課睡覺補眠，惡性循環」、「奴性養成計畫」、「真的是在養奴隸，多數人畢業之後那什麼起薪？有夠悲哀。」不過也有人認為，「只有我覺得是補習時間的問題嗎？」

另本站曾報導《台灣學生7：30就到校「也沒有比國外優秀」！他指2事斥：浪費時間》，原PO指出國外學生不用升旗，也不用留下來晚自習，台灣學生沒有因為早到校、比別人晚下課，就比其他國家還要更強，也掀起網友討論，「出社會才知道歐美人上班時間還比你短」、「每週要花兩三天整隊、全校拉到操場集合，唱國歌、聽教官和主任講屁話」。

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