飯友食品攜手甘霖基金會　邀請「萬秀金孫」為獨老募溫暖甜粥

▲飯友食品業者攜手甘霖基金會，邀請「萬秀金孫」張瑞夫為獨老煮粥（下同）。（圖／飯友食品提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

經營30幾年而有「罐頭世家」之稱的飯友食品，攜手甘霖基金會舉辦「粥而復食」公益活動，並邀請近期爆紅的「萬秀金孫」張瑞夫一同響應，從9月9號開始，只要消費者購買系列甜粥，飯友即捐贈一盒給甘霖基金會，將送暖給弱勢長輩和身障朋友們。

今天活動現場由台中后里「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫親自加熱粥品，給參加的長輩食用，表示「飯友是中部知名在地企業，萬秀身為台中的一份子，能推廣讓長輩們更便利的吃到營養的食物，這是一件非常好的事。」他也分享疫情時為祖父母煮粥的趣事，呼籲年輕族群能多關心身邊的長輩；有阿嬤接過張瑞夫的粥品，也像看見自己孫子一般，笑顏逐開並甜喊「好呷唷！」

飯友食品以「嚕肉飯」、「大土豆麵筋」等罐頭產品享譽家戶餐桌，董事長楊奕焜表示，疫情尚未停歇，半封關的生活深深影響獨居在家的長輩們日常生活，因此在疫情稍微穩定之時，以新產品「粥而復食」甜粥系列與甘霖基金會合作，發起一年份「粥而復食 四季甜在心」公益甜粥捐贈計劃，他率先捐贈2箱、張瑞夫也預購2箱甜粥，富旺國際副總經理江庭華也捐贈6箱。

為在地獨居長者送餐服務超過20年的甘霖基金會，目前送餐量達850人，領先台中市各單位，其中有近400名長者為獨居老人；執行長林錦雪致謝表示，飯友系列甜粥讓更多行動不便、需要幫助的長輩們不用太煩惱自身狀況，簡便地加熱3至5分鐘，就能享有口味微甜又零負擔的熱粥。



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