機車發不動出現「暖男」　她發現真相氣炸！PO網轟「可惡的敗類」

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌區一名婦人去市場購物，離開時發現車發不動，一名男子上前表示自己是機車店老闆，可以幫忙，婦人擔心遇詐騙拒絕，事後發現機車的點火系統線被拔除，懷疑被男子動手腳，怒貼網「可惡的敗類」，警方主動介入偵辦，埋伏逮捕男子依詐欺罪移送偵辦。

▲王男低頭拔機車點火系統CDI 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，59歲王姓男子曾在2020年7月犯案，他先尋找舊款裝有CDI電子點火系統的機車，徒手拔掉後讓機車無法發動，再佯裝自己是機車店老闆，剛好帶著零件跟工具可以幫忙維修，事後再詐騙收取1000至2000元維修費，有多人受害。

▼王男跟隨被害人假裝幫修車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

29日中午12時許，王男又故技重施在鶯歌區建國路公有市場旁，將一部老舊125cc機車的CDI拆除，婦人購物後要騎乘離開，發現發不動，此時王男出現表示可以協助修理，婦人警覺是否為詐騙老千，立刻回絕，事後發現啟動線被拔掉，氣得她將遭遇貼到臉書社團「我是鶯歌人」，「可惡的敗類！」要網友小心王男。

▼警方埋伏揭發王男詐欺行徑 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方看到貼文後主動介入偵辦，6名便衣警員到市場附近埋伏，當場查獲王男正在犯案，隨即上前表明身份進行盤查，在他隨身包包內搜出數個電子點火零件、火星塞及螺絲起子等物，警方後續通知受害人前來指認，訊後依詐欺罪移送偵辦。

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