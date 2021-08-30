榔頭殺妻後輕生！高雄雙屍相驗　兄弟悲奔殯儀館「摘榕樹葉避煞」

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市前金區29日深夜驚傳夫妻雙屍案，死者兒子因2天聯繫不上父母，因此報警破門，不料卻驚見76歲的林姓母親倒臥一樓已經氣絕，75歲的莊姓父親則是在4樓處輕生，同樣已經死亡多時；警方勘驗現場，初步研判應是屋主莊男殺妻後畏罪輕生。稍早檢警相驗2人遺體，莊男的2個兒子也趕到殯儀館，兄弟倆神情哀戚，不發一語。

▲高雄雙屍相驗，兄弟趕到殯儀館後神情哀戚。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在29日晚間，死者莊男次子打電話聯絡父母，沒想到失聯2天，他非常緊張先請一名阿姨過來看，但是房子的燈光是亮著的，冷氣也還在運轉，可是叫人、敲門都沒有人回應，莊姓男子覺得奇怪，所以才從台南趕到高雄來查看。

莊姓男子透過鄰居想從隔壁頂樓爬進去，就看到自己75歲的父親在頂樓上吊死亡，趕緊通報消防隊來協助破門，結果門一打開就發現76歲的母親倒臥一樓已經死亡多時，立即打電話報警，警方抵達現場後，初步鑑識發現76歲的母親後腦杓有被重物撞擊的痕跡，而父親明顯是上吊而亡。

警方初步勘驗現場，在住家一樓廚房內尋獲一把沾有血跡的榔頭，研判可能是凶器，應是莊男持榔頭殺妻後再畏罪輕生，但究竟殺人動機為何，還有待釐清。

今檢警相驗2人遺體，死者2個兒子也趕到殯儀館，據了解，長子家住新竹，而發現父母雙亡的次子則住在台南，兄弟2人一夕之間痛失雙親，神情相當哀慟，不發一語；期間為了避煞，長子還起身到殯儀館外摘取榕樹葉。針對相驗細節，目前檢警仍暫不說明。

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▼哥哥外出摘取榕樹葉避煞。（圖／記者吳奕靖翻攝）