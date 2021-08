美軍轟炸ISIS-K車輛燒成火球　一家9口慘亡！民宅濃煙竄天畫面曝

Third Footage- Rockets were fired through this vehicle toward Kabul airport pic.twitter.com/ACCe7IFANj — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 30, 2021

記者張寧倢/編譯

ISIS-K日前在阿富汗發動2起恐攻爆炸案,美軍29日出動無人機以火箭彈轟炸載有自殺炸彈客的車輛,據CNN指出,這次空襲釀成當地一家9口喪生,家族中年紀最小的女童僅2歲,美國中央司令部坦承,可能已有平民傷亡。而網路上也曝光了當地民宅遭轟炸的恐怖畫面,濃煙竄上天際,民眾驚慌失措。

▲美軍轟炸ISIS-K卻殃及民宅,造成一家9口喪生,現場濃煙竄天。(圖/翻攝自推特/@realRabiaSadat、@MuslimShirzad)

根據俄羅斯衛星通訊社報導,阿富汗首都喀布爾26日遭遇恐怖攻擊,導致170逾人喪生,其中包含至少13名美軍士兵,而ISIS-K(呼羅珊伊斯蘭國)宣稱犯下這次襲擊,拜登強烈回應要讓兇手付出代價,沒想到,美國28日才警告未來1天之內將遭遇新一波恐攻,29日即派出無人機轟炸一輛「迫在眉睫」的ISIS-K人員車輛,擊中目標後車輛發生過2次規模不小的爆炸,表明其中載有大量爆炸物。

▲慘遭轟炸的阿富汗民宅當時濃煙密布,鄰居從隔壁棟的屋頂上灌水,試圖搶救。(圖/翻攝自推特/@nutkhut007)

許多推特網友上傳現場影片,據稱是轟炸地點的Khaje Bughra社區中,一棟民宅被火箭彈炸成平地,竄出大量的濃烈黑煙,連相距甚遠的其他市民都能明顯看到遠方不斷冒出濃煙。至於周邊鄰近居民,有人倉皇奔走,也有人用水桶裝水,從隔壁棟屋頂上試圖滅火。另一段影片則可以看到被轟炸的車輛在路邊燒成恐怖火球,民眾議論紛紛,但沒人敢靠近。

▲阿富汗遭波及民宅內部,即使火勢已經撲滅也看得出當時慘況。(圖/達志影像/美聯社)

報導引述當地電視台說法,美軍此番空襲造成ISIS-K的2名領導人死亡、1人受傷,但住在這棟民宅內的一家9口平民卻也無辜喪生,包含6名兒童,最小的女童年僅2歲。美國中央司令部最初表示沒有平民傷亡跡象,但發言人稍早改口,證實可能造成額外人員傷亡。

CNN報導,目前實際掌控阿富汗的塔利班(Taliban)對此次美軍轟炸行動表示譴責,稱美國此舉已經侵犯阿富汗的主權。塔利班發言人卡里米(Bilal Kareemi)表示,在他人的土地上執行襲擊是不對的,美國應該先通知塔利班,「無論何時,只要美國採取類似行動,我們都會予以譴責。」

Another video showing smoke from the #explosion caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra near #KabulAirport.



Thread#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/BY55djebut — Nutkhut (@nutkhut007) August 29, 2021