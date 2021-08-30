北市確診者去過！家樂福重慶店今日停業消毒

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台北市昨日晚間公布案16087足跡，包括大安區知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」、中山區知名拉麵店「麵屋一燈」，三創生活園區、光華商場和家樂福重慶店。家樂福接獲通知後，已經安排消毒公司進行清消，今（30日）停業一天，明天恢復正常營業。





▲▼家樂福重慶店停業消毒。（圖／翻攝家樂福重慶店臉書）

台北市衛生局昨（29日）下午召開防疫記者會，北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，並搭乘公車、捷運和火車跨縣市移動，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。

在台北市衛生局公布確診者資料後，三創生活園區昨日提早至晚上6時閉店，今日休館一天。三創生活園區旁邊的光華商場也於臉書公告，今、明兩日配合防疫政策進行館內消毒，全館公休。而家樂福表示，昨日下午接獲通知後，已經安排消毒公司進行清消，今日停業一天，明日恢復正常營業。

至於案16087的接觸者與風險對象採檢情況，台北市衛生局回應，已完成採檢38人，其中34人陰性，4人等待報告。