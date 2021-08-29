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不只去三創！北市證實：光華商場也有確診足跡　明、後天清消停業

▲▼光華商場。（圖／記者黃克翔攝）

▲光華商場。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市29日新增2例確診，衛生局29日公布案16087相關資料，為一名美國返台年輕人，曾於美國打過2劑BNT疫苗，個案足跡相當活躍，除了先前爆出的大安區知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」、中山區知名拉麵店「麵屋一燈」，以及三創生活園區之外，再新增三創生活園區的光華商場。

光華商場29日晚間於臉書公告「整年度公休日」，並附上一張圖片，寫著「管休公告8月30日、31日配合防疫政策，進行館內消毒，造成您的不便敬請見諒。本日全館公休，請擇期前往喔！」

由於鄰近的三創生活園區已被北市衛生局證實，有案16087確診者足跡，不免使人擔心光華商場也同樣有確診足跡。對此，台北市衛生局29日晚間證實，案16087確實到過光華商場，已請店家進行自主健康監測。

▲▼三創,光華商場,人潮,人流,出遊,逛街,疫情,微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲三創生活園區。（資料圖／記者周宸亘攝）

台北市衛生局29日下午召開防疫記者會，北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。

至於公布足跡部分，張惠美提及，得比對實聯制、電信足跡後才能再做公佈，由於案16087有跨縣市移動，曾搭乘捷運、公車和火車等交通工具，會比對搭乘時間後另行公佈。

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