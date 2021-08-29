國際設計大師與農友對話！花蓮甄選10農戶　協助打造品牌形象

▲兩位大師以國際視野、市場角度、設計翻轉等議題，為農友帶路。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚為農友爭取更大的市場曝光度與銷售量，特請農業處協助農友打造品牌形象、瞭解設計美學的重要性，今年除持續辦理「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫」，於本月28-29日，週末的下午時間，更邀請了國際及設計教父陳俊良老師、般若文創李福源老師，於花蓮的北南兩區，和農友一起進行設計的深度對話。

徐榛蔚表示，去年花蓮縣政府第一次辦理「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫」，期待「從品牌出發」，透過公開徵選，由設計專業協助5家農戶的優質農產進行品牌規劃與包裝設計開發輔導，讓花蓮絕佳的農產品能獲得適當價格帶的回應。花蓮縣政府今年度持續支持農產包裝及品牌輔導計畫，並擴大參與名額至10位，希望能逐步強化農民包裝行銷概念，更提升花蓮農業整體視覺形象，促進產品附加價值及開拓產品市場。

▲花蓮縣長徐榛蔚（最後）化身成為學生，聆聽兩位大師精闢分析。

為了讓更多申請者了解設計美學的重要性，農業處邀請國際級設計教父陳俊良老師、般若文創李福源老師來花蓮，於8月28、29日，週末下午時間，分別在北區的璽賓飯店與南區的玉溪農會教育推廣中心舉辦二場大師對話。徐榛蔚28日也化身成為學生，聆聽兩位大師以國際視野、市場角度、設計翻轉等議題，帶給大家的設計深度對話！

農業處長吳昆儒說明，「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫」將由專業團隊導入品牌定位、包裝設計、通路上架及行銷等輔導，為花蓮農友認真栽種、用心經營的花蓮農產精品塑造具豐富多層次，有著花蓮好禮的品牌故事。

「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫」預計甄選出10家農戶，各3項商品進行輔導，只要是本縣擁有三章一Q標章的農民、產銷班或業者，並須具有外銷出口實績、開電子商務模式或有意發展自有品牌的農產品經營業者等，都歡迎申請報名參加；即日起受理申請至9月7日截止，相關資訊請搜尋花蓮縣政府臉書及花蓮縣政府農業處臉書。

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