　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際設計大師與農友對話！花蓮甄選10農戶　協助打造品牌形象

▲▼兩位大師以國際視野、市場角度、設計翻轉等議題，為農友帶路。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

兩位大師以國際視野、市場角度、設計翻轉等議題，為農友帶路。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚為農友爭取更大的市場曝光度與銷售量，特請農業處協助農友打造品牌形象、瞭解設計美學的重要性，今年除持續辦理「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫」，於本月28-29日，週末的下午時間，更邀請了國際及設計教父陳俊良老師、般若文創李福源老師，於花蓮的北南兩區，和農友一起進行設計的深度對話。

徐榛蔚表示，去年花蓮縣政府第一次辦理「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫」，期待「從品牌出發」，透過公開徵選，由設計專業協助5家農戶的優質農產進行品牌規劃與包裝設計開發輔導，讓花蓮絕佳的農產品能獲得適當價格帶的回應。花蓮縣政府今年度持續支持農產包裝及品牌輔導計畫，並擴大參與名額至10位，希望能逐步強化農民包裝行銷概念，更提升花蓮農業整體視覺形象，促進產品附加價值及開拓產品市場。

▲▼兩位大師以國際視野、市場角度、設計翻轉等議題，為農友帶路。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚（最後）化身成為學生，聆聽兩位大師精闢分析。

為了讓更多申請者了解設計美學的重要性，農業處邀請國際級設計教父陳俊良老師、般若文創李福源老師來花蓮，於8月28、29日，週末下午時間，分別在北區的璽賓飯店與南區的玉溪農會教育推廣中心舉辦二場大師對話。徐榛蔚28日也化身成為學生，聆聽兩位大師以國際視野、市場角度、設計翻轉等議題，帶給大家的設計深度對話！

▲▼兩位大師以國際視野、市場角度、設計翻轉等議題，為農友帶路。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長吳昆儒說明，「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫」將由專業團隊導入品牌定位、包裝設計、通路上架及行銷等輔導，為花蓮農友認真栽種、用心經營的花蓮農產精品塑造具豐富多層次，有著花蓮好禮的品牌故事。

「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫」預計甄選出10家農戶，各3項商品進行輔導，只要是本縣擁有三章一Q標章的農民、產銷班或業者，並須具有外銷出口實績、開電子商務模式或有意發展自有品牌的農產品經營業者等，都歡迎申請報名參加；即日起受理申請至9月7日截止，相關資訊請搜尋花蓮縣政府臉書及花蓮縣政府農業處臉書。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
男偶像上節目突被剪光　網抖：下一個趙薇？
人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」　店家藏絕望紙條這樣回
貘法少女命名大戰「截止前殺出黑馬」　2字萌名讓冠軍退縮了
女「裸上身」在家熟睡！毒蟲闖門性侵　見她斷氣繼續蹂躪
死者多到停屍間裝不下！美新冠死亡數狂飆　出動冷藏卡車
不敗教主：中秋節賣出0056　但要注意這1點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南東區東寧、東安路口驚傳瓦斯外洩　消防人員灑水警戒

國際設計大師與農友對話！花蓮甄選10農戶　協助打造品牌形象

鎮所之寶！ 花蓮東里派出所老鐵樹高齡150歲　民眾遠來一睹風采

「風起原舞樂動台東」歌唱組甄選　明星導師舒米恩遴選新星

大家一起玩藝術　「台東漫夏日」抓住暑假的尾巴

油畫創作「一檔雙展」桃園展出　鄭文燦：匯集全台名家精采作品

疫情衝擊！　心桃園文化發展協會偕企業捐贈白米助弱勢

強力防範非洲豬瘟　黃偉哲祭出檢舉獎金5000元

疫情暫歇善心捐款仍未復甦　金手獎得獎企業認購公益禮盒800份

黃偉哲要讓學童安心開學　環保局展開全市校園大清消

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

台南東區東寧、東安路口驚傳瓦斯外洩　消防人員灑水警戒

國際設計大師與農友對話！花蓮甄選10農戶　協助打造品牌形象

鎮所之寶！ 花蓮東里派出所老鐵樹高齡150歲　民眾遠來一睹風采

「風起原舞樂動台東」歌唱組甄選　明星導師舒米恩遴選新星

大家一起玩藝術　「台東漫夏日」抓住暑假的尾巴

油畫創作「一檔雙展」桃園展出　鄭文燦：匯集全台名家精采作品

疫情衝擊！　心桃園文化發展協會偕企業捐贈白米助弱勢

強力防範非洲豬瘟　黃偉哲祭出檢舉獎金5000元

疫情暫歇善心捐款仍未復甦　金手獎得獎企業認購公益禮盒800份

黃偉哲要讓學童安心開學　環保局展開全市校園大清消

陷不倫風波…許藍方行善被酸「出事就捐款」！　回應揭未來動向

21歲男偶像上節目突被剪光！　「選秀+爸媽欠債」網抖：下一個趙薇？

富邦打線連續追分　前5局5比6落後樂天

胸悶送急診…忍不住抽根菸！他下秒「全身發紫倒臥花圃」嚇壞警衛

《鬥陣》麥卡利確定改名「要更符合遊戲」　社群熱議：矯枉過正？

「投到眼淚流下來」林子崴克服復健飆速148　快回一軍了

鐵漢爸幫女兒溫柔剃腳毛！　一顆「厭世麻糬」垂手臂放棄媽笑翻

台南東區東寧、東安路口驚傳瓦斯外洩　消防人員灑水警戒

人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

後疫時代「科技大廠湧入高雄」！2地區房價狂漲　傳台積電也落腳

地方熱門新聞

22年思念縱使陰陽相隔仍再次團圓

南門路路平夜間施工

南投「粉紅秘境」剩2天消失　 農委會：建議開罰30萬

道路當賽車場競飆警嚴辦2男

趕在普渡前夕找回失竊「几桌」

金山中山溫泉公園整建　重新引入溫泉水建泡腳池

黃偉哲市長一日修繕志工

怪手司機遭高溫燙傷攔警求助

2頭獎都落在桃園　北區國稅局報稅抽獎揭曉

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

貢寮和美海之家　啟動漁港兼復育轉型新契機

台南市開學前校園清消已完成

金山立體停車場8月底完工

台南東區驚傳瓦斯外洩灑水警戒

更多熱門

相關新聞

中島GLAb展覽打破隔離界線

中島GLAb展覽打破隔離界線

疫情將人們的生活圈成愈漸單純的領域，「距離」可能是近期人們最深沉反思的話題。雖然我們與人們的相處逐漸需要仔細衡量保護對方的距離，卻依然能夠感受到內心深處的一股騷動，不安於城市，按耐不住越發渴望想出走的欲望。

2021金點設計「標章得獎者」揭曉

2021金點設計「標章得獎者」揭曉

歷久彌新的「包浩斯」風格燈飾

歷久彌新的「包浩斯」風格燈飾

會「自我殺菌」的金屬錢包受矚目

會「自我殺菌」的金屬錢包受矚目

2021國際青年工藝設計營暨競賽成果　希望打造台東工藝藝文之都

2021國際青年工藝設計營暨競賽成果　希望打造台東工藝藝文之都

關鍵字：

行銷打造品牌形象國際級設計大師農友帶路

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

今暴增23例確診「13本土、10境外」

李㼈悲送父親最後一程　告別式大批黑衣兄弟相送

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

今增13例本土！新北11例最多

宋智孝不敵攻擊只能認了：交往過金鍾國

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

女大生接種BNT亡！　南韓多起「年輕人猝死」案例

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面