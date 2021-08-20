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2021金點設計獎標章獲獎作品揭曉！台灣「急救充氣擔架」最佳救援設計

文／瘋設計

▲2021金點概念設計獎標章獲獎作品：處方箋快遞M+（賴謙忱、許芳萍、李鍇朮，臺灣）

2021金點概念設計獎 得獎名單出爐！今年報名件數高達4,965件，共收到來自全球25地的作品參賽，8月複審評選，45件來自台灣、中國大陸、日本、挪威、馬來西亞、澳洲、印度等地作品，在激烈競爭中脫穎而出，獲得金點概念設計獎標章及晉級決審之資格。決審將於9月14、15日在台北舉辦，屆時將從45件獲獎作品中，選出象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」3名，以及與遠雄文教公益基金會合作辦理的年度特別獎「遠雄特別獎」1名，得主將在12月初舉辦的頒獎典禮上揭曉！

在今年45件得獎作品中，產品設計類佔18件、傳達設計類18件、空間設計類6件，整合設計類則有3件出線。評審團指出，今年入圍及得獎作品中，有不少大膽又具實驗性的設計提案，為現有社會議題或生活需求提出解方，令人耳目一新。

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▲金點設計 。（圖／2021金點概念設計獎）

▲2021金點概念設計獎標章獲獎作品：急救充氣擔架（吳鬱心，臺灣）

在產品設計類，台灣設計師吳郁心的「急救充氣擔架」，是適用於多種場景的急救擔架包，可在一分鐘內充氣展開為擔架，並依專業急救流程及步驟，整合所需醫療器材，讓施救過程可更直覺、系統性地操作，確保傷患處理的流暢度與正確性。台灣設計師劉莎玟、吳聖堯的「黑水虻教育養殖裝置」，結合生命教育推動有機廢棄物的處理議題，是一款以黑水虻生長習性、可分解廚餘特性為核心，發展出的自然循環廚餘回收裝置，解決一般民間養殖需大量搬運的麻煩，同時也是可置於校園內的互動性教具。

來自中國的設計師蘇誌榮以「三面旋轉快速復位圍棋」參賽獲獎，他將棋子設計為內嵌於棋盤的三面旋轉體，手指撥動即能改變顏色，快速復原只需向下甩動，無需收拾棋子即可重啟新局，讓外出攜帶更便利。

▲2021金點概念設計獎標章獲獎作品：三面旋轉快速復位圍棋（蘇志榮，中國大陸）

台灣設計師夏友慈、洪明萱、曾筱婷、楊蕙綺的「日日春」，針對12種對農作物造成危害的蛾類害蟲，以蛾類花紋設計出吸睛的誘蟲器包裝，推廣以生物費洛蒙取代農藥使用的議題... 

文字整理：Nana 資料來源：2021金點概念設計獎

（完整文章請看瘋設計

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