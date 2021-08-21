將城市混合Outdoor風潮　中島GLAb展覽第二季打破隔離界線

疫情將人們的生活圈成愈漸單純的領域，「距離」可能是近期人們最深沉反思的話題。雖然我們與人們的相處逐漸需要仔細衡量保護對方的距離，卻依然能夠感受到內心深處的一股騷動，不安於城市，按耐不住越發渴望想出走的欲望。

中島GLAb第一檔展覽「coffee or tea」是從本地歷史與街廓與當代生活的混合的觀察中提出一個可能屬於舊城區的樣態，談的是島中一個「點」的過去與現在，第二檔展覽則希望看到，如果從這座島嶼的中央向外輻射的國際觀點可能是什麼？是衣著還是飲食？是娛樂還是文化？ 本次策展人許哲瑜、郭中元邀請Outdoor生活風潮下的台灣相關製造產業及選物平台作為展覽的載體，與團隊進行一場跨界合作。

參與本次展覽的有鈑金製造業跨界到車系配件開發＃WLM 4×4 Motors；台灣製造外銷日韓專業露營產品＃WORK TUFF GEAR (WTG)；潮流傘繩配件＃BASE 550；專業戶外選品品牌＃OUTDOOR MAN；戶外職業玩家同時也是產品設計師，並收藏了一系列令人歎為觀止的經典帳篷＃BLACK DESIGN。他們專業、熱忱、勤奮，友善且低調，彼此共同語言就是熱愛戶外生活，並持續活躍於戶外活動中，台灣製造，台灣生活...

圖文資訊提供：中島GLAb

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