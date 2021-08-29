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死者多到停屍間裝不下！美新冠死亡數狂飆　出動冷藏卡車安置遺體

▲▼新冠,奧勒岡州,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧勒岡州的醫院與停屍間都已爆滿，醫生只好在走廊看病，屍體也必須被暫放在冷藏卡車，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

受Delta變種病毒影響，美國的疫情近期有急速反彈的趨勢。奧勒岡州（Oregon）部分地區的新冠死亡病例迅速飆升，並造成當地的停屍間供不應求，以至於政府不得不調動2輛冷藏卡車來放置屍體。

據美聯社報導，由於Delta變種病毒入侵奧勒岡州，西北部的蒂拉穆克郡（Tillamook County）過去1週的死亡人數增加了1倍之多，而西南部約瑟芬郡（Josephine County）也面臨停屍間接近飽和的窘境。為此，地方官員只好請求政府協助調動冷藏卡車，以安置無處容身的新冠死者。

▲▼新冠,奧勒岡州,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

奧勒岡州緊急事務管理署發言人多恩（Bobbi Doan）表示，由於停屍間有法定容納數量，因此這2個郡才會面臨停屍間容量不足的問題，但州政府目前已派出2輛冷藏卡車來解決燃眉之急，並與其他郡協調借出冷藏卡車，「克拉馬斯縣（Klamath County）借出的冷藏卡車將在9月3日抵達」。

蒂拉穆克郡與約瑟芬郡的疫苗覆蓋率分別為70%與53%，當地醫院目前仍擠滿許多完全未接種疫苗的新冠病患，因此政府不斷呼籲人們，「一定要接種疫苗」。

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