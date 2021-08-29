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染疫出院回家「老公病死床上」　她剩1人獨活崩潰：明明每天講電話

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲美國一名婦女染疫住院，康復返家才發現同樣確診的老公已經病逝。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者吳美依／編譯

美國佛州一對夫妻雙雙確診新冠肺炎，老婆莉莎（Lisa Steadman）因病情惡化送醫治療，住院期間與在家休養的老公朗恩（Ron）每天通電話聯絡。她8天後出院回家，竟發現丈夫陳屍床上，難忍悲痛表示，「這就像走入恐怖電影場一樣，太可怕了」。

由於朗恩症狀輕微，於是決定留在家裡照顧狗狗，他19日向妻子透露，自己的手機出了問題，無法充電，掛斷後直到隔天都沒有再聯繫老婆。莉莎擔心地報警，希望員警能夠上門查看，原來老公只是剛好出門遛狗，她引述警方當時的說法表示，「他感冒了，但身體還好」。

▲▼美國佛州居民莉莎和老公朗恩。（圖／翻攝自Facebook／Lisa Steadman）

▲莉莎和老公朗恩都沒有施打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／Lisa Steadman）

最後，莉莎於22日晚間順利出院，卻目睹心碎場景，「他和狗狗們全都在臥室裡，我推開門就看見，他躺在床上去世了」。她悲痛而不解地說道，「我在醫院待了8天，每天都有和他說話」。

WPTV等媒體指出，夫妻倆都沒有接種疫苗，但不是因為反對，而是希望「再等一等」，未料朗恩出現併發症，病情迅速惡化不治。莉莎如今親身經歷這場疾病，並且和醫師談過以後，已經改變想法，等到身體狀況好一點，就要去施打疫苗。

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