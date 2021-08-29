粉黛亂子草最後一天引搶拍！現場爆亂象　民眾脫口罩、闖紅線踩踏

▲南投這片「粉黛亂子草」遭農委會認定會影響本土生態，要求業者盡快移除。（圖／陳姓網友授權提供）

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）集集鎮一處農地種植有害雜草粉黛亂子草，違反植物防疫，業者著手清除，今天最後一天收費營業，吸引遊客搶拍，人潮帶來亂象，違規停車、脫口罩合影，甚至闖越紅線踩踏。

有業者種植粉黛亂子草供遊客參觀，行政院農業委員會林務局今年陸續發文給各縣市政府，為防範擅自種植及擴散，請主管機關監測及追蹤管理，其中，南投縣集集鎮一處粉黛亂子草田園去年開園，今年繼續收費供遊客拍照，由於成為「網美」景點，格外引人矚目。

經南投縣政府要求、集集鎮公所協調，敲定戴姓業者須在30日前清除，縣府農業處31日勘驗。今天是最後一天收費營業，一早即有大批遊客趕來欣賞粉黛亂子草最後身影，造成道路、人行道等多處違規停車，還有多輛遊覽車違停清水橋上，卻未見當地警方積極處理。

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業者在門口公告，請遊客配合COVID-19防疫要戴著口罩，不少民眾不聽勸阻，脫口罩踏入園中與粉黛亂子草合影留念，甚至還有人小聲地說「反正到哪裡拍照都脫口罩，沒關係」；另外，少數遊客認為明天起就要鏟除，乾脆闖過紅線拍照，使得許多粉黛亂子草都被踏平，業者好無奈，一直拜託遊客有公德心，還有人要看。

戴姓業者24日由集集鎮長陳紀衡陪同，前往南投縣政府和農業處長陳瑞慶溝通，敲定當天起著手清除，須在30日前完成，業者今天坦言，雖然持續進行拔除固定塑膠布的上萬枝鉚釘等前置作業，不過近日常有午後雷陣雨，影響員工施作進度，機具明天進場，只能先清除一半面積，但他最晚一定在9月5日前完全鏟除。

戴姓業者接受中央社記者訪問表示，去年就種植，政府今年突然下令移除，他很卑微地請農委會來監管，確認粉黛亂子草是否真有擴散，他有心發展地方觀光，照顧1整年，花期只有2個多月，如今血本無歸，老婆、女兒都罵他，還有「網路酸民」謾罵，實在心灰意冷。

農委會動植物防疫檢疫局針對粉黛亂子草種子進行外來風險評估，發現生長力強，具高入侵風險，增列至雜草類有害生物清單中。依植物防疫檢疫法規定，除申請供實驗、研究、教學、展覽或依法寄存用並經專案核准輸入者外，不得自國外輸入。

農委會查出農地位屬「都市計畫農業區」，違反土地使用管制規定，請南投縣政府依都市計畫法第79條裁處新台幣30萬元最高罰鍰，縣府首先要求業者配合移除，集集鎮生態志工團、農委會特有生物研究保育中心27 日也到場巡視，未發現粉黛亂子草擴散跡象。