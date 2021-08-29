　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粉黛亂子草最後一天引搶拍！現場爆亂象　民眾脫口罩、闖紅線踩踏

▲▼南投這片「粉黛亂子草」遭農委會認定會影響本土生態，要求業者盡快移除。（圖／陳姓網友授權提供）

▲南投這片「粉黛亂子草」遭農委會認定會影響本土生態，要求業者盡快移除。（圖／陳姓網友授權提供）

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）集集鎮一處農地種植有害雜草粉黛亂子草，違反植物防疫，業者著手清除，今天最後一天收費營業，吸引遊客搶拍，人潮帶來亂象，違規停車、脫口罩合影，甚至闖越紅線踩踏。

有業者種植粉黛亂子草供遊客參觀，行政院農業委員會林務局今年陸續發文給各縣市政府，為防範擅自種植及擴散，請主管機關監測及追蹤管理，其中，南投縣集集鎮一處粉黛亂子草田園去年開園，今年繼續收費供遊客拍照，由於成為「網美」景點，格外引人矚目。

經南投縣政府要求、集集鎮公所協調，敲定戴姓業者須在30日前清除，縣府農業處31日勘驗。今天是最後一天收費營業，一早即有大批遊客趕來欣賞粉黛亂子草最後身影，造成道路、人行道等多處違規停車，還有多輛遊覽車違停清水橋上，卻未見當地警方積極處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者在門口公告，請遊客配合COVID-19防疫要戴著口罩，不少民眾不聽勸阻，脫口罩踏入園中與粉黛亂子草合影留念，甚至還有人小聲地說「反正到哪裡拍照都脫口罩，沒關係」；另外，少數遊客認為明天起就要鏟除，乾脆闖過紅線拍照，使得許多粉黛亂子草都被踏平，業者好無奈，一直拜託遊客有公德心，還有人要看。

戴姓業者24日由集集鎮長陳紀衡陪同，前往南投縣政府和農業處長陳瑞慶溝通，敲定當天起著手清除，須在30日前完成，業者今天坦言，雖然持續進行拔除固定塑膠布的上萬枝鉚釘等前置作業，不過近日常有午後雷陣雨，影響員工施作進度，機具明天進場，只能先清除一半面積，但他最晚一定在9月5日前完全鏟除。

戴姓業者接受中央社記者訪問表示，去年就種植，政府今年突然下令移除，他很卑微地請農委會來監管，確認粉黛亂子草是否真有擴散，他有心發展地方觀光，照顧1整年，花期只有2個多月，如今血本無歸，老婆、女兒都罵他，還有「網路酸民」謾罵，實在心灰意冷。

農委會動植物防疫檢疫局針對粉黛亂子草種子進行外來風險評估，發現生長力強，具高入侵風險，增列至雜草類有害生物清單中。依植物防疫檢疫法規定，除申請供實驗、研究、教學、展覽或依法寄存用並經專案核准輸入者外，不得自國外輸入。

農委會查出農地位屬「都市計畫農業區」，違反土地使用管制規定，請南投縣政府依都市計畫法第79條裁處新台幣30萬元最高罰鍰，縣府首先要求業者配合移除，集集鎮生態志工團、農委會特有生物研究保育中心27 日也到場巡視，未發現粉黛亂子草擴散跡象。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
快訊／北市2確診搭火車、捷運「這6縣市」趴趴走
盧廣仲遭催「把獎退回去吧」　讚《刻在》「demo就好聽」底下
快訊／金山海岸驚見女浮屍　「頭骨外露」卡礁岩
影／iPhone 13模型機開箱！　與前代差異一次看
小周末到板橋大遠百！「餐廳炸滿人」脫罩吃東西：情況不妙
曾有確診者足跡！「麵屋一燈」即日起停業3天
快訊／美返台年輕人「打2劑BNT確診」　曾到北北基、宜花桃遊
快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

差很大！機捷營運3大項不符合約標準　鐵道局扣包商逾7億工程款

「+0破功」暴升雙位數！　醫護粉專：很多人還沒降級已鬆懈

小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩喝水吃東西：情況不妙

粉黛亂子草最後一天引搶拍！現場爆亂象　民眾脫口罩、闖紅線踩踏

「冬天買西裝」比喻復必泰！蔣萬安批現代版晉惠帝　陳時中回應了

立委呼籲29歲↓優先打BNT　陳時中：會想辦法讓他們盡早打到

暴增「10例家庭群聚」開學加嚴管理？　陳時中：不會

24歲好友搶到「莫德納殘劑」！眾人一看原因秒懂　曝內幕：不意外

2022桃園市長綠營要拿下「只有陳時中」？　本人親回最重要的一件事

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

差很大！機捷營運3大項不符合約標準　鐵道局扣包商逾7億工程款

「+0破功」暴升雙位數！　醫護粉專：很多人還沒降級已鬆懈

小周末到板橋大遠百！「餐廳外炸滿人」脫罩喝水吃東西：情況不妙

粉黛亂子草最後一天引搶拍！現場爆亂象　民眾脫口罩、闖紅線踩踏

「冬天買西裝」比喻復必泰！蔣萬安批現代版晉惠帝　陳時中回應了

立委呼籲29歲↓優先打BNT　陳時中：會想辦法讓他們盡早打到

暴增「10例家庭群聚」開學加嚴管理？　陳時中：不會

24歲好友搶到「莫德納殘劑」！眾人一看原因秒懂　曝內幕：不意外

2022桃園市長綠營要拿下「只有陳時中」？　本人親回最重要的一件事

台南疫情63天+0　黃偉哲：防疫也要防非洲豬瘟！

王思佳產後1個月穿「露肚上衣」　火辣全身照驚呆網：確定剛生完？

美出動「忍者飛彈」報復ISIS-K！至今只用過6次　射6利刃撕裂目標

雞排妹裡面什麼都沒穿！　一笑「D級巨球狂晃」…網全震暈了

滿嘴膠質感！台南人新推薦紅燒蹄膀便當　紅酒牛肉飯風味超獨特

中國網信辦狂出招！　老謝：經濟改善就「不怕被看衰」

北市2確診「感染源不明」！搭火車、捷運遊6縣市　吃拉麵、外帶甜點

「茶茶，我們不會忘記你的！」　7張圖與天使對話逼哭千人

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

陳冠宇固定周末登板　控制時間回家看女兒

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

生活熱門新聞

今暴增23例確診「13本土、10境外」

今增13例本土！新北11例最多

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！　作者高EQ回應了

全台大學準備開學　各校措施一次看

「雙北暴增10例↑」慘了：全台景點擠滿人

熱褲妹等紅燈「做健康操」伸展！網看身材全歪樓

「BNT被神化」　他曝日本接種後死亡率

五倍券可望提前「開放預約」　時間曝光

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

新北三峽10人家庭群聚！確診最小2歲

AZ開放預約「3小時登記過半數」

更多熱門

相關新聞

土石狂瀉畫面曝光！南投仁愛鄉50m長道路消失

土石狂瀉畫面曝光！南投仁愛鄉50m長道路消失

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路27日傍晚發生嚴重崩塌事件！該路段為紅香部落往力行村方向，透過目擊者拍下的影片可發現，大片土石不斷崩落，大約50公尺長的路面整片坍塌，畫面相當駭人。

南投「粉紅秘境」剩2天消失　 農委會：建議開罰30萬

南投「粉紅秘境」剩2天消失　 農委會：建議開罰30萬

快訊／靠創意接案！南投電銲師家中「觸電」倒地亡

快訊／靠創意接案！南投電銲師家中「觸電」倒地亡

2年內偵破25件重案　呂新財接中市警督察長

2年內偵破25件重案　呂新財接中市警督察長

她感情受挫雙腿懸4樓牆外　怒吼：不用同情我！

她感情受挫雙腿懸4樓牆外　怒吼：不用同情我！

關鍵字：

南投集集粉黛亂子草中央社

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

今暴增23例確診「13本土、10境外」

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

今增13例本土！新北11例最多

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

女大生接種BNT亡！　南韓多起「年輕人猝死」案例

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面