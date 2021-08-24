2年內偵破25件重案　南投縣警局長呂新財接中市警督察長

▲南投縣政府警察局長交接，新任局長黃永志（右）今上任（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局首長今異動：原局長呂新財升任台中市警局督察長，原職位由前台北市中山分局長黃永志接任，南投縣長林明溱高度肯定呂新財在短短1年多任期內，率領同仁偵破25起重大刑案，也對他的調任表達恭喜和不捨，並期許黃永志能延續之前的辦案效率、打擊犯罪，讓縣民對警察維護治安有信心。

南投卸、新任局長交接典禮於今天下午3時30分舉行，由林明溱主持、內政部警政署副署長林順家監交；南投地檢署檢察長張云綺、縣議會秘書長林農傑和多位縣議員，以及南投縣警察之友會理事長簡崇吉等多人都到場共襄盛舉，場面隆重。

南投縣警局指出，黃永志為警大正科56期畢業，歷任台北市警局文山第二分局副分局長、內湖分局副分局長、通信隊隊長、保安科科長、南港分局分局長、士林分局分局長、松山分局分局長、中山分局分局長，台中市警局和平分局分局長、豐原分局分局長，以及花蓮港務警察總隊總隊長。

林明溱對於呂新財的調動感到不捨，因其任期內曾快速破獲25件重大刑案，行政效率高，讓南投治安維持良好，也對其高陞至台中市警局表示肯定與祝福、感謝他對南投的付出和貢獻；新任局長黃永志從基層做起，學經歷完整，這次升任局長想必能駕輕就熟，也期許他繼續以創新作為，全力做好治安、交通與為民服務工作。

林順家則提及，他和前後2位局長都曾擔任台北松山分局長，相當有緣，希望黃永志能秉持過去政通人和、協調互動、人緣好的特質，多傾聽基層同仁心聲，繼續在南投發揮、締造佳績。



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